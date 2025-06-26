Агроном назвала дерево, которое погубит дачный урожай

Ранее сайт «Страсти» сообщил, что безобидная на первый взгляд мята на самом деле также относится к инвазивным видам. Если дать ей волю — заполонит весь участок и запросто погубит грядки с клубникой. Биологи рекомендуют сажать мяту (или душицу) исключительно в контейнерах.