Агроном назвала дерево, которое погубит дачный урожай

Некоторые растения способны негативно влиять на другие посадки. Одним из них оказалась белая акация, именно поэтому дерево не советуют высаживать на приусадебных участках и огородах. Об этом сообщает aif.ru со ссылкой на агронома Елену Горбунову.
— Робиния псевдоакация, известная также как белая акация, имеет быстро прорастающие семена, сохраняющие всхожесть десятилетиями. Ее обильные корневые отпрыски способствуют стремительному распространению. Кроме того, она является домом для множества опасных вредителей и подвержена различным заболеваниям. Поэтому рекомендуется избегать ее посадки или тщательно контролировать распространение паразитов и болезней, — посоветовала эксперт.
По словам специалиста, также не рекомендуется использовать в озеленении борщевик, клен ясенелистный и бальзамин.
Ранее сайт «Страсти» сообщил, что безобидная на первый взгляд мята на самом деле также относится к инвазивным видам. Если дать ей волю — заполонит весь участок и запросто погубит грядки с клубникой. Биологи рекомендуют сажать мяту (или душицу) исключительно в контейнерах.