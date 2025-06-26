Ричмонд
+34°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Агроном назвала дерево, которое погубит дачный урожай

Агроном Горбунова посоветовала не сажать на даче белую акацию.

Источник: Комсомольская правда

Некоторые растения способны негативно влиять на другие посадки. Одним из них оказалась белая акация, именно поэтому дерево не советуют высаживать на приусадебных участках и огородах. Об этом сообщает aif.ru со ссылкой на агронома Елену Горбунову.

— Робиния псевдоакация, известная также как белая акация, имеет быстро прорастающие семена, сохраняющие всхожесть десятилетиями. Ее обильные корневые отпрыски способствуют стремительному распространению. Кроме того, она является домом для множества опасных вредителей и подвержена различным заболеваниям. Поэтому рекомендуется избегать ее посадки или тщательно контролировать распространение паразитов и болезней, — посоветовала эксперт.

По словам специалиста, также не рекомендуется использовать в озеленении борщевик, клен ясенелистный и бальзамин.

Ранее сайт «Страсти» сообщил, что безобидная на первый взгляд мята на самом деле также относится к инвазивным видам. Если дать ей волю — заполонит весь участок и запросто погубит грядки с клубникой. Биологи рекомендуют сажать мяту (или душицу) исключительно в контейнерах.