«Ничего не предвещало беды»: парк «Тайган» опубликовал видео перед нападением льва

На кадрах видно, что для владельца сафари-парка и его помощницы Татьяны Алексагиной был обычный будний день. Сотрудники развозили еду хищникам, вдалеке были слышны смех и голоса посетителей, а также осторожный вопрос ребенка: «А они вас не укусят?». Помощница владельца парка заметила, что у них экстремальное занятие — кормить мясом львов, но они любят свою работу.