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«Ничего не предвещало беды»: парк «Тайган» опубликовал видео перед нападением льва

Крымский парк «Тайган» показал видео, снятое перед нападением льва на Зубкова.

Источник: Комсомольская правда

В официальных аккаунтах в социальных сетях Крымского сафари-парка «Тайган» появилось видео, запечатлевшее поездку к львам. Это видео было сделано незадолго до того, как один из львов напал на владельца парка Олега Зубкова.

«То самое видео! Мы едем кормить львов, и ничего не предвещало беды», — гласит надпись под роликом.

На кадрах видно, что для владельца сафари-парка и его помощницы Татьяны Алексагиной был обычный будний день. Сотрудники развозили еду хищникам, вдалеке были слышны смех и голоса посетителей, а также осторожный вопрос ребенка: «А они вас не укусят?». Помощница владельца парка заметила, что у них экстремальное занятие — кормить мясом львов, но они любят свою работу.

Ранее KP.RU сообщил, что один лев набросился на владельца сафари-парка во время кормления. В результате полученных ран мужчину госпитализировали вначале в крымскую больницу, а затем транспортировали в Краснодар. За его жизнь продолжают бороться врачи.