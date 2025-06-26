«Ничего не предвещало беды»: парк «Тайган» опубликовал видео перед нападением льва

В официальных аккаунтах в социальных сетях Крымского сафари-парка «Тайган» появилось видео, запечатлевшее поездку к львам. Это видео было сделано незадолго до того, как один из львов напал на владельца парка Олега Зубкова.
«То самое видео! Мы едем кормить львов, и ничего не предвещало беды», — гласит надпись под роликом.
На кадрах видно, что для владельца сафари-парка и его помощницы Татьяны Алексагиной был обычный будний день. Сотрудники развозили еду хищникам, вдалеке были слышны смех и голоса посетителей, а также осторожный вопрос ребенка: «А они вас не укусят?». Помощница владельца парка заметила, что у них экстремальное занятие — кормить мясом львов, но они любят свою работу.
Ранее KP.RU сообщил, что один лев набросился на владельца сафари-парка во время кормления. В результате полученных ран мужчину госпитализировали вначале в крымскую больницу, а затем транспортировали в Краснодар. За его жизнь продолжают бороться врачи.