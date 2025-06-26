«Трудное время»: Брэд Питт рассказал о своей алкогольной зависимости

Американский актер Брэд Питт рассказал, что после развода с актрисой Анджелиной Джоли в 2016 году начал бороться с алкоголизмом и посещать собрание анонимных алкоголиков.
Артист признался, что на первое такое собрание он пришел в критическом состоянии.
— Я был практически на грани, на коленях. Я был по-настоящему открыт. Я пробовал все, что мне предлагали. Это было особенно трудное время, — подчеркнул Питт в подкасте «Armchair Expert with Dax Shepard».
Он отметил, что познакомился с ведущим подкаста Даксом Шепардом именно на одном из собраний. Тот также восстанавливается после зависимости и в связи с этим сказал, что на подобные встречи приходят люди, которые больше не могут справляться со своими проблемами в одиночку, эпизод подкаста с Питтом был опубликован на YouTube-канале шоу.
30 декабря 2024 года Анджелина Джоли и Брэд Питт официально оформили развод. Процесс начался еще восемь лет назад, но завершился только в конце прошедшего года. По данным СМИ, Джоли никогда не отзывается о бывшем супруге в негативном ключе, ни публично, ни в частной беседе.