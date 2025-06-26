«Трудное время»: Брэд Питт рассказал о своей алкогольной зависимости

Он отметил, что познакомился с ведущим подкаста Даксом Шепардом именно на одном из собраний. Тот также восстанавливается после зависимости и в связи с этим сказал, что на подобные встречи приходят люди, которые больше не могут справляться со своими проблемами в одиночку, эпизод подкаста с Питтом был опубликован на YouTube-канале шоу.