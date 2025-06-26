Россиянам назвали действенные методы защиты от кибермошенников

Чтобы защитить средства от кибермошенников, можно установить ограничения на ежедневные банковские переводы. Такой совет озвучил в беседе с изданием «РИАМО» специалист в сфере финансов Алексей Лоссан.
— Можно установить дневной лимит на снятие наличных или онлайн-операции по своей основной платежной карте. Также можно подключить СМС-уведомления о любых операциях — это позволит мгновенно узнать о несанкционированном списании и оперативно заблокировать карту, — рассказал собеседник издания.
Эксперт также рекомендовал использовать для онлайн-покупок отдельную карту с минимальным балансом. А основные сбережения хранить на накопительном счете.
Ранее сайт «Страсти» сообщил, что мошенники придумали новую схему для выманивания денег у россиян. Аферисты крадут короткие видео, которые записывают пользователи в мессенджере, а затем редактируют их с помощью искусственного интеллекта. Затем они отправляют эти отредактированные кружочки близким жертвы. В ролике мошенники просят деньги в долг, перейти по ссылке или совершить другие действия.