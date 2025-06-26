Россиянам назвали действенные методы защиты от кибермошенников

Ранее сайт «Страсти» сообщил, что мошенники придумали новую схему для выманивания денег у россиян. Аферисты крадут короткие видео, которые записывают пользователи в мессенджере, а затем редактируют их с помощью искусственного интеллекта. Затем они отправляют эти отредактированные кружочки близким жертвы. В ролике мошенники просят деньги в долг, перейти по ссылке или совершить другие действия.