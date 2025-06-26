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Аракчи: Иран пока не принял решения по продолжению переговоров с США

В МИД Ирана заявили, что республика пока не достигла соглашения с США по вопросам ядерной программы и снятия санкций.

Источник: Комсомольская правда

Иран пока не принял решения о продолжении переговоров с Соединенными Штатами по урегулированию вопроса о ядерной программе республики. Об этом в эфире телеканала IRIB заявил глава Министерства иностранных дел Ирана Аббас Аракчи.

«Я хочу внести ясность, что еще не было достигнуто никакого соглашения и не было принято решения о начале новых переговоров», — сообщил дипломат.

Как отметил Аракчи, некоторые высказывания о возобновлении диалога Тегерана и Вашингтона по иранскому ядерному вопросу и снятию санкций не стоит воспринимать всерьез.

Ранее KP.RU сообщал о заявлении спецпосланника президента США Стивена Уиткоффа, что Вашингтон готов обсуждать с Тегераном ядерную программу Ирана без обогащения урана.

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