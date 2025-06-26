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Мощный взрыв прогремел на киностудии в Баку вечером 26 июня

Взрыв произошел в старой пиротехнической зоне объекта киноиндустрии в столице Азербайджана.

Мощный взрыв произошел в столице Азербайджана вечером в четверг, 26 июня. Об этом сообщает издание Report.

Отмечается, что инцидент в Баку был зафиксирован на территории старой пиротехнической зоны киноиндустрии. На кадрах, опубликованных в сети, виднеется большое облако дыма, нависающее над жилыми многоэтажными домами.

На место взрыва, где также произошло возгорание, были направлены сотрудники экстренных и оперативных служб. Информации о пострадавших в результате инцидента пока не поступало.

Ранее KP.RU сообщал, что мощный взрыв произошел на фабрике фейерверков в китайской провинции Хунань 16 июня, подняв в небо огромный столб черного дыма. Несколько человек получили травмы в результате инцидента.