Мощный взрыв прогремел на киностудии в Баку вечером 26 июня

Мощный взрыв произошел в столице Азербайджана вечером в четверг, 26 июня. Об этом сообщает издание Report.
Отмечается, что инцидент в Баку был зафиксирован на территории старой пиротехнической зоны киноиндустрии. На кадрах, опубликованных в сети, виднеется большое облако дыма, нависающее над жилыми многоэтажными домами.
На место взрыва, где также произошло возгорание, были направлены сотрудники экстренных и оперативных служб. Информации о пострадавших в результате инцидента пока не поступало.
Ранее KP.RU сообщал, что мощный взрыв произошел на фабрике фейерверков в китайской провинции Хунань 16 июня, подняв в небо огромный столб черного дыма. Несколько человек получили травмы в результате инцидента.