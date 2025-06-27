Власти Петербурга хотят увековечить память Балабанова

С. -ПЕТЕРБУРГ, 26 июн — РИА Новости. Власти Санкт-Петербурга считают необходимым увековечить память режиссера Алексея Балабанова и думают о том, как это сделать, сообщил вице-губернатор города Борис Пиотровский.
Пиотровскому в ходе прямой линии в четверг поступило предложение жителя Петербурга присвоить имя Балабанова скверу между Уральской улицей и набережной реки Смоленки и там же установить памятник режиссеру.
«Память Алексея Балабанова, безусловно, требует увековечения. Но топонимика 0 штука непростая, у нас есть закон, который требует, что для того, чтобы дать какое-то имя, нужно чтобы прошло двадцать лет (с момента смерти выдающегося человека, чье имя предполагается присвоить объекту городской среды — ред.)… Мы будем работать над этим вопросом, будем стараться тем или иным образом реализовать его», — сказал вице-губернатор.
Российский кинорежиссер, сценарист и продюсер Алексей Балабанов родился в 1959 году в Свердловске (ныне Екатеринбург), он известен по фильмам «Жмурки», «Мне не больно», «Груз 200» и культовой серии картин «Брат». Балабанов умер в 2013 году от острой сердечной недостаточности, ему было 54 года.