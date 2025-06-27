Власти Петербурга хотят увековечить память Балабанова

«Память Алексея Балабанова, безусловно, требует увековечения. Но топонимика 0 штука непростая, у нас есть закон, который требует, что для того, чтобы дать какое-то имя, нужно чтобы прошло двадцать лет (с момента смерти выдающегося человека, чье имя предполагается присвоить объекту городской среды — ред.)… Мы будем работать над этим вопросом, будем стараться тем или иным образом реализовать его», — сказал вице-губернатор.