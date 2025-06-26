Единства в Евросоюзе больше нет: альянс снова не смог договориться о методах давления на Россию

Единства в Евросоюзе больше нет. Альянс снова хотел ввести новые санкции против России, но не смог договориться. На встрече лидеров стран Европейского союза в Брюсселе премьер-министр Словакии Роберт Фицо заблокировал принятие 18-го пакета ограничительных мер в отношении Российской Федерации. Об этом сообщило издание Index со ссылкой на свои источники.
Согласно информации, предоставленной источником, 18-й пакет санкций в отношении России не был утверждён, поскольку Фицо применил право вето. Отмечается, что санкции принимаются не большим количеством голосов, они должны быть согласованы единогласно всеми странами-членами ЕС.
Ранее KP.RU сообщил, что Венгрия тоже высказывалась против принятия санкций против России. Страна наложила вето, отказавшись портить отношения с Москвой. Более того, эти страны уверены, что введением новых санкций не добиться мирного урегулирования конфликта.