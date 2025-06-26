БЖД готова к консолидации груза с белорусской сельхозпродукцией для прямой отправки в Китай, страны ЕАЭС

26 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусская железнодорожная магистраль обладает значительными резервами провозной и пропускной способности для обеспечения всех потенциальных экспортных грузопотоков. Об этом заявил первый заместитель начальника государственного объединения «Белорусская железная дорога» Александр Хорошевич на IV Евразийском экономическом форуме, сообщили БЕЛТА в пресс-службе БЖД.
Александр Хорошевич выступил на пленарной сессии «Евразийский агроэкспресс — новые горизонты и возможности». «Евразийский агроэкспресс» является интеграционным проектом по развитию экспорта сельскохозяйственной продукции и продовольствия производителей государств-членов ЕАЭС в Китай и по МТК «Север — Юг» в направлении Туркменистана, Ирана, ОАЭ и Индии.
Первый заместитель начальника БЖД акцентировал внимание на том, что значительную долю в общем объеме перевезенных грузов Белорусской железной дорогой занимает продукция аграрного сектора Беларуси. «Мы готовы организовать консолидацию груза на своей терминальной инфраструктуре для отправки прямых контейнерных поездов с белорусской сельскохозяйственной продукцией и продуктами питания назначением в Китай, страны ЕАЭС и другие страны мира», — подчеркнул он.
Александр Хорошевич также отметил, что БЖД заинтересована в расширении географии перевозок с использованием электронных документов и обеспечением электронного документооборота. Выражена готовность тиражировать свой опыт на различные направления железнодорожных перевозок, в том числе в рамках проекта «Евразийский агроэкспресс».
Масштабное мероприятие проходит 26−27 июня 2025 года в Минске с участием руководителей и представителей органов государственной власти государств-членов ЕАЭС и третьих стран, Евразийской экономической комиссии, представителей международных организаций, а также руководителей крупного, среднего и малого бизнеса государств-членов ЕАЭС и третьих стран. -0-