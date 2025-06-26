БЖД готова к консолидации груза с белорусской сельхозпродукцией для прямой отправки в Китай, страны ЕАЭС

Первый заместитель начальника БЖД акцентировал внимание на том, что значительную долю в общем объеме перевезенных грузов Белорусской железной дорогой занимает продукция аграрного сектора Беларуси. «Мы готовы организовать консолидацию груза на своей терминальной инфраструктуре для отправки прямых контейнерных поездов с белорусской сельскохозяйственной продукцией и продуктами питания назначением в Китай, страны ЕАЭС и другие страны мира», — подчеркнул он.