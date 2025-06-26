Психолог объяснил, какие травмы порождают «достигаторов»

Ранее сайт «Страсти» рассказал, что добиться успеха могут те люди, которые живут настоящим. Другими словами, научитесь смотреть в будущее и с благодарностью принимать каждый новый день, а не тратьте свои силы и нервы на то, что вы уже не в силах изменить. Безусловно, необходимо помнить о каких-то важных вещах, но не стоит на них зацикливаться и отказываться от своего счастья.