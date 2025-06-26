Психолог объяснил, какие травмы порождают «достигаторов»

Фанатичное стремление достигать успеха, ставить себе все новые цели, обычно связано с детскими травмами, об этом заявил в беседе с «РИАМО» специалист службы психологической помощи Денис Хакимов.
— В психологии нет термина «достигаторство», но под ним понимают стремление к постоянному успеху. Основная причина — воспитание. Ребенка могли часто критиковать или, наоборот, чрезмерно опекать. Тогда возникает желание доказать, что ты чего-то стоишь или стремление продемонстрировать самостоятельность, — объяснил эксперт.
Психолог уточнил, что человек, зацикленный на результате, редко бывает доволен достигнутым и сразу же берется за новую цель. В итоге возникает постоянная гонка, которая не приносит удовлетворения.
Ранее сайт «Страсти» рассказал, что добиться успеха могут те люди, которые живут настоящим. Другими словами, научитесь смотреть в будущее и с благодарностью принимать каждый новый день, а не тратьте свои силы и нервы на то, что вы уже не в силах изменить. Безусловно, необходимо помнить о каких-то важных вещах, но не стоит на них зацикливаться и отказываться от своего счастья.