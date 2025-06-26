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Названы болезни, при которых полезно загорать

Однако, важно контролировать дозу ультрафиолета.

Источник: Комсомольская правда

Неконтролируемый загар вреден для организма, однако, немного солнца в безопасные часы показано при некоторых заболеваниях. Об этом сообщает издание «РИАМО» со ссылкой на врача-дерматовенеролога Регину Булдакову.

— В лечении некоторых хронических заболеваний кожи, таких как псориаз и красный плоский лишай применяется фототерапия, где небольшие дозы ультрафиолета используются под строгим контролем специалистов, — объяснила доктор.

Уточняется, что существуют болезни, при которых, напротив, следует избегать длительного пребывания на солнце. Речь идет о красной волчанке и розацеа, так как ультрафиолетовое излучение может обострить их течение.

Ранее сайт «Страсти» рассказал, что загар вызывает преждевременное старение и может привести к морщинам. Поэтому летом рекомендуется использовать средства защиты от солнца, которые включают в себя гидраторы, противовоспалительные ингредиенты и антиоксиданты. Они помогут восстановить барьер кожи и лучше защищать от солнца и других агрессивных факторов окружающей среды.