Названы болезни, при которых полезно загорать

Ранее сайт «Страсти» рассказал, что загар вызывает преждевременное старение и может привести к морщинам. Поэтому летом рекомендуется использовать средства защиты от солнца, которые включают в себя гидраторы, противовоспалительные ингредиенты и антиоксиданты. Они помогут восстановить барьер кожи и лучше защищать от солнца и других агрессивных факторов окружающей среды.