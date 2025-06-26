Техноэксперт раскрыл опасность купленных с рук смартфонов

Покупать гаджеты с рук у бывших владельцев — не лучшая идея. И дело не только в том, что смартфоны могут очень быстро сломаться. Такие устройства могут содержать опасные вирусы, благодаря которым злоумышленники получат доступ к личным данным нового владельца, об этом предупредил в беседе с aif.ru техноэксперт Павел Трухачев.