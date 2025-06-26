Техноэксперт раскрыл опасность купленных с рук смартфонов

Покупать гаджеты с рук у бывших владельцев — не лучшая идея. И дело не только в том, что смартфоны могут очень быстро сломаться. Такие устройства могут содержать опасные вирусы, благодаря которым злоумышленники получат доступ к личным данным нового владельца, об этом предупредил в беседе с aif.ru техноэксперт Павел Трухачев.
— Если есть поддержка карты памяти — не помешает просканировать ее отдельно через антивирус на компьютере. Лучше и само устройство подключить к ПК и тоже проверить, может обнаружиться вредоносное ПО, — сообщил специалист.
Он уточнил, что в этом случае придется полностью перепрошить устройство. Также важно отказаться от покупки заблокированного телефона, даже если продавец говорит, что не помнит данные для восстановления. Даже если телефон разблокировать, позже, при синхронизации, ваши личные данные смогут получить третьи лица.
Ранее «Известия» рассказали, что шпионское программное обеспечение сложно обнаружить в телефоне, потому что чаще всего оно маскируется под какие-либо приложения. Это могут быть игры, финансовые, биржевые приложения.
По данным телеканала «Царьград», нередки случаи также продажи с рук краденных телефонов. При этом в случае обнаружения факта кражи устройство будет изъято полицией и покупатель потеряет свои деньги.