Садовод раскрыла секрет пышного цветения роз в середине лета

Чтобы розы цвели в полную силу, им необходим правильный уход. Он включает в себя обязательный полив, а также подкормку цветов, об этом сообщает издание aif.ru со ссылкой на садовода Светлану Краснолуцкую.
— Увлажняйте почву 1−2 раза в неделю, но если стоит жаркая и сухая погода, то чаще. Выливайте 10−15 литров воды под взрослый куст утром или вечером, избегая попадания воды на листья, — сообщила эксперт.
Она добавила, что не следует забывать про мульчирование почвы — эта процедура сохранит влагу и подавит сорняки. Также садовод напомнила про подкормку — в период цветения растениям рекомендуются калийно-фосфорные удобрения.
Ранее «Москва 24» сообщила, что за выращивание некоторых растений дачников могут привлечь к ответственности. Более того, ответственность также наступит, если собственник земли не уничтожит дикорастущие наркосодержащие растения. В список запрещенных входят голубой лотос, мак снотворный, роза гавайская, мимоза хостилис, кактус, если он содержит мескалин, а также грибы, содержащие псилоцибин и псилоцин.