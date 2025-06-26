Садовод раскрыла секрет пышного цветения роз в середине лета

Ранее «Москва 24» сообщила, что за выращивание некоторых растений дачников могут привлечь к ответственности. Более того, ответственность также наступит, если собственник земли не уничтожит дикорастущие наркосодержащие растения. В список запрещенных входят голубой лотос, мак снотворный, роза гавайская, мимоза хостилис, кактус, если он содержит мескалин, а также грибы, содержащие псилоцибин и псилоцин.