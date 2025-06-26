МИД Ирана: Страна будет взаимодействовать с МАГАТЭ в иной форме

«Наше сотрудничество с МАГАТЭ приобретет новую форму. Закон, принятый парламентом, определил задачи», — сказал министр, подчеркнув, что пути взаимодействия страны с агентством полностью не закрыты.
Аракчи добавил, что что Иран на данный момент не считает возможным принять на территории страны главу МАГАТЭ Гросси. Возможность присутствия и осуществления деятельности инспекторов агентства изучается, подчеркнул он.
Накануне Совет стражей конституции Ирана одобрил законопроект, предусматривающий приостановку сотрудничества с Международным агентством по атомной энергии (МАГАТЭ).
При этом глава МИД России Сергей Лавров заявил, что последний доклад Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) был подготовлен под значительным давлением западных стран и фактически стал поводом для возможных действий Израиля против ядерной инфраструктуры Ирана.
В МАГАТЭ по этому поводу заявили, что не получали уведомления о разрыве контактов от исламской республики.