МИД Ирана: Страна будет взаимодействовать с МАГАТЭ в иной форме

При этом глава МИД России Сергей Лавров заявил, что последний доклад Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) был подготовлен под значительным давлением западных стран и фактически стал поводом для возможных действий Израиля против ядерной инфраструктуры Ирана.