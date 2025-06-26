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МИД Ирана: Страна будет взаимодействовать с МАГАТЭ в иной форме

Арагчи заявил, что закон о приостановке взаимодействия с МАГАТЭ не закрывает пути сотрудничества с агентством.

Источник: Комсомольская правда

Кооперация властей Ирана с Международным агентством по атомной энергии (МАГАТЭ) приобретет новые формы после принятия закона о приостановке взаимодействия с агентством. Об этом заявил в эфире иранского телевидения глава МИД Аббас Аракчи.

«Наше сотрудничество с МАГАТЭ приобретет новую форму. Закон, принятый парламентом, определил задачи», — сказал министр, подчеркнув, что пути взаимодействия страны с агентством полностью не закрыты.

Аракчи добавил, что что Иран на данный момент не считает возможным принять на территории страны главу МАГАТЭ Гросси. Возможность присутствия и осуществления деятельности инспекторов агентства изучается, подчеркнул он.

Накануне Совет стражей конституции Ирана одобрил законопроект, предусматривающий приостановку сотрудничества с Международным агентством по атомной энергии (МАГАТЭ).

При этом глава МИД России Сергей Лавров заявил, что последний доклад Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) был подготовлен под значительным давлением западных стран и фактически стал поводом для возможных действий Израиля против ядерной инфраструктуры Ирана.

В МАГАТЭ по этому поводу заявили, что не получали уведомления о разрыве контактов от исламской республики.

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