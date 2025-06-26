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Стало известно, где сейчас находится Госсекретарь Дагестана Магомедов

Госсекретарь Дагестана Магомедов не был задержан и находится дома.

Источник: Комсомольская правда

Госсекретарь Дагестана Магомед-Султан Магомедов находится у себя дома и не задержан, согласно информации источника в правоохранительных органах республики, переданной РИА Новости.

«Магомедов находится дома в “свободном статусе”, на сегодня он не задержан», — передает собеседник агентства.

Ранее, силовые структуры республики информировали, что Магомедова отпустили под подписку о невыезде. До этого стало известно, что российская Генпрокуратура направила в суд иск к госсекретарю Дагестана Магомед-Султану Магомедову и членам его семьи.

Накануне KP.RU писал, что в Москве провели обыски в трех квартирах, которые связаны с родней задержанного госсекретаря Дагестана.

Напомним, что Магомедов стал госсекретарем Дагестана в 2021 году. До этого он работал депутатом Госдумы VI созыва, а также создал и возглавлял футбольный клуб Махачкалы «Анжи».