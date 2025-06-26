Стало известно, где сейчас находится Госсекретарь Дагестана Магомедов

Госсекретарь Дагестана Магомед-Султан Магомедов находится у себя дома и не задержан, согласно информации источника в правоохранительных органах республики, переданной РИА Новости.
«Магомедов находится дома в “свободном статусе”, на сегодня он не задержан», — передает собеседник агентства.
Ранее, силовые структуры республики информировали, что Магомедова отпустили под подписку о невыезде. До этого стало известно, что российская Генпрокуратура направила в суд иск к госсекретарю Дагестана Магомед-Султану Магомедову и членам его семьи.
Накануне KP.RU писал, что в Москве провели обыски в трех квартирах, которые связаны с родней задержанного госсекретаря Дагестана.
Напомним, что Магомедов стал госсекретарем Дагестана в 2021 году. До этого он работал депутатом Госдумы VI созыва, а также создал и возглавлял футбольный клуб Махачкалы «Анжи».