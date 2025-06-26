Как построить доверительные отношения с ребенком: советы психолога

— Важно научиться передавать ребенку меру ответственности, подходящую его возрасту, и ослаблять контроль. Если решение ребенка не принесет вреда ни ему, ни окружающим, стоит дать ему на него право и поддержать. Даже если родитель не уверен в рациональности этого решения, — считает эксперт.