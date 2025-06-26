Как построить доверительные отношения с ребенком: советы психолога

Чтобы построить доверительные отношения с ребенком, недостаточно просто пытаться разговаривать с ним. Важно доказывать действием, что вам можно доверять, например, давать детям больше самостоятельности там, где это возможно, такой совет озвучила в беседе с aif.ru психолог Татьяна Василькова.
— Важно научиться передавать ребенку меру ответственности, подходящую его возрасту, и ослаблять контроль. Если решение ребенка не принесет вреда ни ему, ни окружающим, стоит дать ему на него право и поддержать. Даже если родитель не уверен в рациональности этого решения, — считает эксперт.
Специалист объяснила, что небольшие правильные шаги на пути к сепарации не отдаляют детей от родителей, а напротив, позволяют сформировать здоровые отношения, которые не будут вредить взрослению.
Ранее 360.ru сообщил, что обида может служить механизмом, обучающим ребенка распознавать границы допустимого. Однако, если ребенок «залипает» в состоянии обиды и не может из него выйти, это может быть поводом для обращения к детскому психологу.