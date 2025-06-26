Названы вещи, которые категорически запрещено хранить на балконе

Некоторые россияне считают балкон своеобразным складом — местом, куда можно сваливать ненужный хлам: от спортинвентаря, до старой мебели. На самом деле за хранение некоторых вещей на лоджии можно попасть под суд, об этом сообщает aif.ru со ссылкой на юриста Изабеллу Атласкирову.
— Нельзя хранить на балконе легковоспламеняющиеся и взрывоопасные вещества, например, бензин и керосин. Нельзя держать там хлам, крупный спортинвентарь, громоздкую мебель. На вас могут пожаловаться соседи, и если мирным путем договориться не получится, то дело дойдёт до суда. И суд заставит нарушителя привести балкон в надлежащее состояние, — предупредила эксперт.
Специалист добавила, что если вещи создают угрозу пожара, то владельца квартиры могут привлечь по статье административного кодекса и наказать штрафом до 15 тысяч рублей.
Ранее «Известия» рассказали, что правила технической эксплуатации жилого фонда также запрещают хранить личное имущество в местах общего пользования. За это предусмотрен штраф, который для частных лиц составляет от 2 тысяч до 3 тысяч рублей.