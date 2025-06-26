Названы вещи, которые категорически запрещено хранить на балконе

— Нельзя хранить на балконе легковоспламеняющиеся и взрывоопасные вещества, например, бензин и керосин. Нельзя держать там хлам, крупный спортинвентарь, громоздкую мебель. На вас могут пожаловаться соседи, и если мирным путем договориться не получится, то дело дойдёт до суда. И суд заставит нарушителя привести балкон в надлежащее состояние, — предупредила эксперт.