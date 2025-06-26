Trend: Взрыв произошел на территории киностудии в Баку, пожар потушен

Агентство со ссылкой на МЧС сообщило, что благодаря оперативным действиям удалось в короткие сроки локализовать возгорание на территории киностудии имени Джафара Джаббарлы. В настоящее время пожар полностью потушен, проводится операция по ликвидации последствий.