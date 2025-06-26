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Trend: Взрыв произошел на территории киностудии в Баку, пожар потушен

В столице Азербайджана произошел взрыв в Ясамальском районе. Об этом стало известно в четверг, 26 июня.

В столице Азербайджана произошел взрыв в Ясамальском районе. Об этом стало известно в четверг, 26 июня.

По информации агентства Trend, инцидент произошел на старой пиротехнической площадке киностудии «Азербайджанфильм». На место происшествия направлены силы Министерства по чрезвычайным ситуациям (МЧС) и полиция.

Агентство со ссылкой на МЧС сообщило, что благодаря оперативным действиям удалось в короткие сроки локализовать возгорание на территории киностудии имени Джафара Джаббарлы. В настоящее время пожар полностью потушен, проводится операция по ликвидации последствий.

МЧС сообщило, что информация о взрыве и пожаре на заводе «Пламя», распространяемая некоторыми СМИ, не соответствует действительности, говорится в сообщении.

26 июня взрыв прогремел в полицейском колледже в Ингушетии. Взрывное устройство сработало около трех часов ночи на территории Северо-Кавказского колледжа полиции в Назрани. Мощность хлопка оказалась незначительной: повреждены тротуар и рекламный баннер.