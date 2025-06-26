Microsoft спустя 40 лет решила изменить дизайн «экрана смерти» Windows

Американская корпорация Microsoft решила изменить дизайн «экрана смерти» Windows. Это произойдет впервые за 40 лет.
Как сообщило издание The Verde, после обновления Windows «синий экран смерти» (BSOD) станет черного цвета. Также с экрана исчезнет грустный смайлик и QR-код для перехода на сайт техподдержки корпорации. Таким образом Microsoft хочет упростить пользование операционной системой.
На обновленном черном «экране смерти» будут указаны код ошибки и данные о неисправном драйвере.
Отметим, что обновленная версия Windows 11 выйдет уже в конце лета вместе с функцией Quick Machine Recovery. Последняя предназначенной для быстрого восстановления программ, которые не могут загрузиться.
Ранее стало известно о возможности президента США Дональда Трампа отключить Европу от интернета.