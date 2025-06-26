Гладков рассказал, как пройдут выпускные вечера в Белгородской области

«В субботу, 28 июня, в Белгородской области пройдут выпускные вечера. В связи с этим торжественные мероприятия и вручение аттестатов будут организованы на базе только тех школ, в том числе в приграничье, где форма обучения была очная, а также имеется необходимое количество мест в укрытиях. Мероприятия проводим в закрытых помещениях: это школы, учреждения допобразования, центры культурного развития, молодежных инициатив, ДК», — написал Гладков в Telegram-канале по итогам заседания оперативного штаба.