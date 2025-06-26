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Россиянам перечислили простые, но рабочие способы сэкономить

Финэксперт Волкова: сэкономить помогут отказ от импульсивных покупок и кэшбэк.

Источник: Комсомольская правда

Сэкономить и даже приумножить средства возможно, если воспользоваться простыми, но действенными способами. В первую очередь, необходимо отказаться от импульсивных трат, во вторую — начать откладывать все свободные средства на накопительный счет. Эти и другие советы озвучила в разговоре с «РИАМО» специалист в сфере финансов Татьяна Волкова.

— Разделите траты на обязательные и эмоциональные. Откажитесь от импульсивных покупок. Замените привычные товары или сервисы на более выгодные аналоги. Сравнивайте цены, изучайте предложения, пользуйтесь акциями и программами лояльности, — говорит эксперт.

Эксперт также порекомендовала разместить свободные деньги на вкладах и начать использовать банковские продукты с кешбэком и процентами на остаток.

Ранее RT сообщил, что жители России могут экономить на оплате услуг ЖКХ, отказавшись от необязательных услуг. Например, многие до сих пор оплачивают домашний телефон и радиоточку, которыми, в большинстве случаев, уже не пользуются. Также следует поменять лампочки накаливания на энергосберегающие. Благодаря этому можно в разы сэкономить на электричестве.