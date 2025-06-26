Россиянам перечислили простые, но рабочие способы сэкономить

Ранее RT сообщил, что жители России могут экономить на оплате услуг ЖКХ, отказавшись от необязательных услуг. Например, многие до сих пор оплачивают домашний телефон и радиоточку, которыми, в большинстве случаев, уже не пользуются. Также следует поменять лампочки накаливания на энергосберегающие. Благодаря этому можно в разы сэкономить на электричестве.