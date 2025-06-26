Стало известно, как надолго сохранить клубнику свежей в холодильнике

Сохранить клубнику свежей и вкусной в холодильнике можно, если придерживаться нескольких важных правил. Их озвучил в разговоре с корреспондентом «РИАМО» агроном Ярослав Абрамов.
— Идеальная температура для хранения ягод — от 0 до плюс 2 градусов. Нельзя мыть клубнику, так как влага препятствует длительному хранению. Также не стоит убирать плодоножки — это позволит дольше сохранить свежесть, — объяснил эксперт.
Он добавил, что важно удалить порченые ягоды перед хранением и периодически убирать подгнившие или поврежденные ягоды, чтобы они не заразили остальные. Если же предстоит заморозка, то ягоды обязательно следует сначала помыть, а затем просушить.
Ранее ОТР рассказал о полезных свойствах клубники. Оказалось, в 100 граммах ягоды содержится больше половины дневной нормы витамина C, который нужен для нормального обмена веществ, хорошего состояния кожи, волос, сосудов и иммунитета.