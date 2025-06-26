Юрист ответил, можно ли наказать водителя за непристойные жесты в камеру ГИБДД

Ранее «Известия» сообщили, что с 1 сентября уточняются правила проведения медицинского освидетельствования на состояние опьянения для автомобилистов. Теперь от водителя будет требоваться согласие на медицинское вмешательство, а в случае отказа от подписания документа это будет квалифицироваться как отказ от медицинского освидетельствования и повлечет лишение прав от 1,5 до 2 лет и штраф 45 тысяч рублей.