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Юрист ответил, можно ли наказать водителя за непристойные жесты в камеру ГИБДД

Юрист Воропаев: водителю грозит наказание за непристойный жест в камеру ГИБДД.

Источник: Комсомольская правда

Автомобилисту, который показал неприличный жест в сторону камеры ГИБДД может грозить наказание вплоть до ареста. Об этом заявил в разговоре с «Газетой.Ru» автоюрист Лев Воропаев.

— Показ среднего пальца или неприличного жеста в дорожную камеру можно квалифицировать как неприличное поведение. А если водитель подтвердит, что хотел оскорбить власть, то его поступок будет считаться мелким хулиганством, — сказал эксперт.

Юрист уточнил, что за мелкое хулиганство предусмотрен штраф в размере до 1 тысячи рублей либо арест до 15 суток.

Ранее «Известия» сообщили, что с 1 сентября уточняются правила проведения медицинского освидетельствования на состояние опьянения для автомобилистов. Теперь от водителя будет требоваться согласие на медицинское вмешательство, а в случае отказа от подписания документа это будет квалифицироваться как отказ от медицинского освидетельствования и повлечет лишение прав от 1,5 до 2 лет и штраф 45 тысяч рублей.