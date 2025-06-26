Стоматолог рассказала, кому нельзя отбеливать зубы

По словам медика, суть отбеливания заключается в том, чтобы осветлить дентин и укрепить эмаль. Поверхность эмали очень проницаемая как для пигментов, так и для отбеливателя. При этом отбеливать зубы можно от 4−8 тонов, это зависит от типа процедуры.