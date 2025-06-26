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Стоматолог рассказала, кому нельзя отбеливать зубы

Процедура отбеливания имеет противопоказания.

Источник: Комсомольская правда

Отбеливание зубов считается безопасной процедурой, но все же имеет противопоказания. Кому не рекомендуется делать отбеливание, рассказала изданию «РИАМО» стоматолог-терапевт, пародонтолог Ирина Серегина.

— Стоматологи не рекомендуют делать отбеливание при беременности и лактации, при наличии кариеса и заболеваний десен, брекет-систем, коронок или виниров на видимых зубах, гиперчувствительности зубов, а также в возрасте до 18 лет, — перечислила доктор.

По словам медика, суть отбеливания заключается в том, чтобы осветлить дентин и укрепить эмаль. Поверхность эмали очень проницаемая как для пигментов, так и для отбеливателя. При этом отбеливать зубы можно от 4−8 тонов, это зависит от типа процедуры.

Ранее Life.ru сообщил, что некоторые россияне пользуются народными способами отбеливания: содой, перекисью водорода или активированным углём. Однако эти методы могут привести к серьёзным проблемам в ротовой полости. В частности, к образованию микротрещин на зубах и повышению их чувствительности.