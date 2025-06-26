«Веди себя прилично»: стало известно, как нельзя реагировать на детские истерики

«Веди себя прилично» и «Немедленно успокойся!» — эти слова многие из нас слышали от родителей, если начинали капризничать в людном месте. На самом же деле, такие фразы не утешат ребенка, а сделают только хуже. Как на самом деле помочь малышу, рассказала «РИАМО» психолог Ольга Сличная.
— Окрик родителей только добавляет отрицательных эмоций: малыш видит, что родители недовольны, но сделать ничего не может, — сказала Сличная.
Она отметила, что во время самой истерики не нужно что-то объяснять или убеждать — ребенок не воспринимает информацию. Лучше отвлечь малыша на другие дела — предложить выпить воды, умыться или перекусить. А обсудить ситуацию уже после того, как эмоции улягутся.
Ранее «Известия» сообщили, что кратковременная истерика может быть полезной, так как она позволяет эмоционально адаптироваться к тем или иным жизненным обстоятельствам. Кстати, смех — это одна из форм проявления истерики, когда человек хочет выпустить эмоции.