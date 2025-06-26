«Веди себя прилично»: стало известно, как нельзя реагировать на детские истерики

«Веди себя прилично» и «Немедленно успокойся!» — эти слова многие из нас слышали от родителей, если начинали капризничать в людном месте. На самом же деле, такие фразы не утешат ребенка, а сделают только хуже. Как на самом деле помочь малышу, рассказала «РИАМО» психолог Ольга Сличная.