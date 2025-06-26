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В Индии задержан мужчина, изнасиловавший туристку из Франции после фотосессии

Житель Индии был задержан по подозрению в изнасиловании туристки из Франции после совместной фотосессии. Об этом сообщает NDTV.

Житель Индии был задержан по подозрению в изнасиловании туристки из Франции после совместной фотосессии. Об этом сообщает NDTV.

Инцидент произошел в городе Удайпур. По данным издания, женщина вместе с другими моделями участвовала в рекламной фотосессии смартфонов, организованной местной компанией.

После мероприятия модели и сотрудники компании продолжили вечер в одном из ресторанов. По словам пострадавшей, один из сотрудников, Сиддхарт, предложил ей показать местные достопримечательности, однако вместо этого отвез ее в отель, где совершил изнасилование.

Подозреваемый, скрывавшийся от правосудия, был задержан и сознался в содеянном.

NDTV сообщает, что пострадавшая и задержанный не были знакомы до дня инцидента. Известно, что женщина с ноября прошлого года проживает в Дели и ранее участвовала в рекламных съемках. В настоящее время ее состояние оценивается как стабильное.

Кроме того, в Индии толпа мужчин напала на отдыхавшего на пляже Гопалпур юношу в индийском штате Одиша, связала его и изнасиловала возлюбленного у него на глазах.