Что изменится в России с 1 июля 2025 года: рост тарифов ЖКХ и обновление ипотечных стандартов

Второй месяц лета приятно удивит не только активным купальным сезоном, но и изменениями в жизни бизнесменов, банкиров, родственников участников спецоперации и других.
Изменения в социальной сфере
Коснутся родственников погибших на СВО, плательщиков за услуги ЖКХ и участников дел об административных правонарушениях.
- С 1 июля россиян ждут новые счета за услуги жилищно-коммунального хозяйства: водоснабжение, электроэнергию, отведение воды, отопление, газ и вывоз мусора. Цены в среднем вырастут на 11,9−15% в зависимости от региона.
- С 15 июля вступит в силу упрощенный порядок получения наследства для родственников погибших участников специальной военной операции и умерших от боевых действий жильцов опасных регионов. Стать преемником имущества теперь получится с даты составления свидетельства о смерти, даже если числа не совпадают с медицинской справкой о кончине.
- С 1 июня подать документы по делам об административных правонарушениях станет возможно в электронном формате. Также на заседаниях разрешат проводить видеоконференции.
Изменения в бизнес-сфере
Коснутся торговых компаний и предпринимателей, которые ведут учет клиентов.
- С 1 июля запретят использовать зарубежные базы для сбора, хранения и обработки персональных данных. Теперь такие действия разрешат делать исключительно на территории России.
- С 1 июля обяжут маркировать соусы, специи, суповые заготовки, уксус, дезодоранты, средства для бритья и волос и ароматизаторы.
Изменения в банковской сфере
Коснется получателей соцвыплат, желающих оформить ипотеку и владельцев цифровых рублей.
- С 1 июля россиянам позволят открывать социальные счета в банках страны через портал «Госуслуги».
- С 1 июля финансовые организации окажутся не вправе требовать с клиентов доплачивать за низкую ставку.
- С 1 июля начнут контролировать переводы от миллиона рублей на счет цифрового рубля.
Памятка россиянину: что изменится в России с 1 июля 2025 года
|Рост тарифов на услуги ЖКХ
|Россиян ждут новые счета за водоснабжение, электроэнергию, отведение воды, отопление, газ и вывоз мусора. Цены в среднем вырастут на 11,9−15% в зависимости от региона
|Вступление в силу упрощенного порядка получения наследства для родственников погибших на СВО
|Стать преемником имущества теперь получится с даты составления свидетельства о смерти, даже если числа не совпадают с медицинской справкой о кончине
|Введение электронного формата при рассмотрении дел об административных правонарушениях
|Также на заседаниях разрешат проводить видеоконференции
|Запрет на иностранные базы данных
|Теперь сбор, хранение и обработка персональных данных разрешаются исключительно на территории России
|Обязательная маркировка для нового ряда продукции
|Коснется соусов, специй, суповых заготовок, уксуса, дезодорантов, средств для бритья и волос и ароматизаторов
|Разрешение на открытие социальных счетов в банках страны через портал «Госуслуги»
|Нововведение начнет действовать 1 июля
|Изменения в ипотечном стандарте
|Финансовые организации окажутся не вправе требовать с клиента доплачивать за низкую ставку
|Организация контроля за переводами на счет цифрового рубля
|Под надзор попадут суммы от одного миллиона рублей