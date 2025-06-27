Что изменится в России с 1 июля 2025 года: рост тарифов ЖКХ и обновление ипотечных стандартов

Рост тарифов на услуги ЖКХ

Россиян ждут новые счета за водоснабжение, электроэнергию, отведение воды, отопление, газ и вывоз мусора. Цены в среднем вырастут на 11,9−15% в зависимости от региона



Вступление в силу упрощенного порядка получения наследства для родственников погибших на СВО

Стать преемником имущества теперь получится с даты составления свидетельства о смерти, даже если числа не совпадают с медицинской справкой о кончине



Введение электронного формата при рассмотрении дел об административных правонарушениях

Также на заседаниях разрешат проводить видеоконференции



Запрет на иностранные базы данных

Теперь сбор, хранение и обработка персональных данных разрешаются исключительно на территории России



Обязательная маркировка для нового ряда продукции

Коснется соусов, специй, суповых заготовок, уксуса, дезодорантов, средств для бритья и волос и ароматизаторов



Разрешение на открытие социальных счетов в банках страны через портал «Госуслуги»

Нововведение начнет действовать 1 июля



Изменения в ипотечном стандарте

Финансовые организации окажутся не вправе требовать с клиента доплачивать за низкую ставку

