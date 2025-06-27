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Что изменится в России с 1 июля 2025 года: рост тарифов ЖКХ и обновление ипотечных стандартов

Новшества в законодательстве очередной раз ждут жителей с 1 июля 2025 года.

Девушка в очках сидит на трибуне из лавочек
Источник: Unsplash.com

Второй месяц лета приятно удивит не только активным купальным сезоном, но и изменениями в жизни бизнесменов, банкиров, родственников участников спецоперации и других.

Изменения в социальной сфере

Коснутся родственников погибших на СВО, плательщиков за услуги ЖКХ и участников дел об административных правонарушениях.

  • С 1 июля россиян ждут новые счета за услуги жилищно-коммунального хозяйства: водоснабжение, электроэнергию, отведение воды, отопление, газ и вывоз мусора. Цены в среднем вырастут на 11,9−15% в зависимости от региона.
  • С 15 июля вступит в силу упрощенный порядок получения наследства для родственников погибших участников специальной военной операции и умерших от боевых действий жильцов опасных регионов. Стать преемником имущества теперь получится с даты составления свидетельства о смерти, даже если числа не совпадают с медицинской справкой о кончине.
  • С 1 июня подать документы по делам об административных правонарушениях станет возможно в электронном формате. Также на заседаниях разрешат проводить видеоконференции.

Изменения в бизнес-сфере

Коснутся торговых компаний и предпринимателей, которые ведут учет клиентов.

  • С 1 июля запретят использовать зарубежные базы для сбора, хранения и обработки персональных данных. Теперь такие действия разрешат делать исключительно на территории России.
  • С 1 июля обяжут маркировать соусы, специи, суповые заготовки, уксус, дезодоранты, средства для бритья и волос и ароматизаторы.

Изменения в банковской сфере

Коснется получателей соцвыплат, желающих оформить ипотеку и владельцев цифровых рублей.

  • С 1 июля россиянам позволят открывать социальные счета в банках страны через портал «Госуслуги».
  • С 1 июля финансовые организации окажутся не вправе требовать с клиентов доплачивать за низкую ставку.
  • С 1 июля начнут контролировать переводы от миллиона рублей на счет цифрового рубля.

Памятка россиянину: что изменится в России с 1 июля 2025 года

Рост тарифов на услуги ЖКХ
Россиян ждут новые счета за водоснабжение, электроэнергию, отведение воды, отопление, газ и вывоз мусора. Цены в среднем вырастут на 11,9−15% в зависимости от региона
Вступление в силу упрощенного порядка получения наследства для родственников погибших на СВО
Стать преемником имущества теперь получится с даты составления свидетельства о смерти, даже если числа не совпадают с медицинской справкой о кончине
Введение электронного формата при рассмотрении дел об административных правонарушениях
Также на заседаниях разрешат проводить видеоконференции
Запрет на иностранные базы данных
Теперь сбор, хранение и обработка персональных данных разрешаются исключительно на территории России
Обязательная маркировка для нового ряда продукции
Коснется соусов, специй, суповых заготовок, уксуса, дезодорантов, средств для бритья и волос и ароматизаторов
Разрешение на открытие социальных счетов в банках страны через портал «Госуслуги»
Нововведение начнет действовать 1 июля
Изменения в ипотечном стандарте
Финансовые организации окажутся не вправе требовать с клиента доплачивать за низкую ставку
Организация контроля за переводами на счет цифрового рубля
Под надзор попадут суммы от одного миллиона рублей