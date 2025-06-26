Ричмонд
+32°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Стало известно о состоянии о состоянии атакованного львом директора парка «Тайган»

Владелец сафари-парка «Тайган» Олег Зубков, пострадавший от нападения льва, быстро идет на поправку. Он уже начал самостоятельно передвигаться по палате, сообщили в пресс-службе парка в соцсетях.

Состояние Зубкова улучшается.

Владелец сафари-парка «Тайган» Олег Зубков, пострадавший от нападения льва, быстро идет на поправку. Он уже начал самостоятельно передвигаться по палате, сообщили в пресс-службе парка в соцсетях.

«С Олегом Алексеевичем все замечательно. Он уже ходит по палате, написал целый список благодарностей и послание для подписчиков, а также распоряжений по управлению парком», — сказано в сообщении пресс-службы.

Инцидент произошел 22 июня на территории сафари-парка «Тайган» в Крыму. В результате Зубков получил тяжелые травмы шеи и был госпитализирован. В администрации парка заявили, что напавшего льва не будут усыплять. Лев ранее не проявлял признаков агрессии и действовал скорее из инстинкта самосохранения, испугавшись резкого звука. Тем не менее, Глава СК России Александр Бастрыкин потребовал доклад о расследовании двух уголовных дел, связанных с нарушениями в парке.