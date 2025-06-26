Стало известно о состоянии о состоянии атакованного львом директора парка «Тайган»

Инцидент произошел 22 июня на территории сафари-парка «Тайган» в Крыму. В результате Зубков получил тяжелые травмы шеи и был госпитализирован. В администрации парка заявили, что напавшего льва не будут усыплять. Лев ранее не проявлял признаков агрессии и действовал скорее из инстинкта самосохранения, испугавшись резкого звука. Тем не менее, Глава СК России Александр Бастрыкин потребовал доклад о расследовании двух уголовных дел, связанных с нарушениями в парке.