Михаил Боярский попал в больницу из-за осложнений после стентирования

Народный артист РСФСР Михаил Боярский снова, уже второй раз в этом году, попал в больницу. Сообщения о причинах недомогания мэтра разнятся. По информации издания «Петербургский дневник», поводом для госпитализации стали последствия недавно проведенного стентирования артерии в ноге. «МК в Питере» пишет о проблемах с сердцем. Оба издания ссылаются на информацию, полученную от сына артиста — депутата Госдумы Сергея Боярского.