Названы сроки, за которые застройщик обязан исправить дефекты при сдаче квартиры

Принимая квартиру от застройщика, важно убедиться в том, что внутри все работы выполнены без нарушений. В частности, необходимо проверить, чтобы стены были ровные, из окон не дуло, а трубы и батареи не протекали, об этом предупредила в разговоре с изданием aif.ru юрист Ксения Зайцева.
— Дольщик может не подписывать акт приемки, пока все недочеты не будут исправлены. Несущественные недостатки застройщик обязан исправить в течение 60 дней. Бывает и так, что какие-то недостатки в квартире обнаруживают уже после того, как акт приема-передачи подписан. В этом случае необходимо подготовить письменную претензию к застройщику, — сообщила специалист.
По ее словам, если застройщик откажется справлять недочеты, то необходимо обратиться в суд. Судья может обязать его выполнить работы по устранению недостатков или компенсировать сумму ремонта, а также расходы на юридические услуги.
Ранее KP.RU сообщил, что главная страховка — договор с подрядчиками. Требуйте четко прописывать сроки (с датой начала и окончания работ), стоимость (без размытых формулировок), перечень материалов (бренд, модель, количество) и объем работ.