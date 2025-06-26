Названы сроки, за которые застройщик обязан исправить дефекты при сдаче квартиры

— Дольщик может не подписывать акт приемки, пока все недочеты не будут исправлены. Несущественные недостатки застройщик обязан исправить в течение 60 дней. Бывает и так, что какие-то недостатки в квартире обнаруживают уже после того, как акт приема-передачи подписан. В этом случае необходимо подготовить письменную претензию к застройщику, — сообщила специалист.