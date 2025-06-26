Трамп заявил, что демократы виноваты в утечке разведданных об ударе США по Ирану

Президент США Дональд Трамп заявил, что предварительные данные американской разведки о результатах авиаударов по иранским ядерным объектам были переданы журналистам и обвинил в этом представителей Демократической партии.
«Утечку информации о безупречном авианалете на ядерные объекты Ирана осуществили демократы. Они должны понести ответственность», — написал Трамп в принадлежащей ему социальной сети Truth Social.
Американский лидер призвал привлечь к ответственности допустивших утечку информации, при этом он не назвал имена тех, кто виноват в разглашении разведданных.
Напомним, в ночь на 22 июня Соединенные Штаты атаковали иранский подземный ядерный объект Фордо, а кроме него — еще два объекта в Натанзе и Исфахане.
Иран предупредил США о решительном ответе в случае повторного нападения, не исключив ударов по американским базам.
В Европе допустили, что удары США по Ирану не имели смысла. При этом сам Трамп назвал атаку по иранским ядерным объектам «блестящей».
Американские СМИ пишут, что США 15 лет тайно разрабатывали бомбы специально для удара по Ирану.