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Что можно и нельзя делать в Елисеев день 27 июня, который называют Гречкосей

Узнали приметы и запреты на 27 июня, когда празднуют Елисеев день.

Источник: Комсомольская правда

Православная церковь 27 июня вспоминает святого Елисея. В народе принято отмечать Елисеев день. Кроме того, существует еще одно название — Гречкосей. Все дело в том, что с данного дня продолжали и далее сеять гречиху.

Что нельзя делать 27 июня.

Запрещено переедать. Считалось, что это может обернуться простудой. Не следует лениться. Кроме того, 27 июня не рассказывали посторонним людям о своих успехах. Предки верили, что может отвернуться удача.

Что можно делать 27 июня.

По традиции, в указанный день продолжали сеять позднюю гречиху. А еще 27 июня старались избавиться от крапивы на огороде.

Согласно приметам, северо-западный ветер указывает на дождливую погоду. В том случае, если 27 июня солнечно, то такая погода сохранится до конца лета.

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