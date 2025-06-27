Что можно и нельзя делать в Елисеев день 27 июня, который называют Гречкосей

Православная церковь 27 июня вспоминает святого Елисея. В народе принято отмечать Елисеев день. Кроме того, существует еще одно название — Гречкосей. Все дело в том, что с данного дня продолжали и далее сеять гречиху.
Что нельзя делать 27 июня.
Запрещено переедать. Считалось, что это может обернуться простудой. Не следует лениться. Кроме того, 27 июня не рассказывали посторонним людям о своих успехах. Предки верили, что может отвернуться удача.
Что можно делать 27 июня.
По традиции, в указанный день продолжали сеять позднюю гречиху. А еще 27 июня старались избавиться от крапивы на огороде.
Согласно приметам, северо-западный ветер указывает на дождливую погоду. В том случае, если 27 июня солнечно, то такая погода сохранится до конца лета.
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