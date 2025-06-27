Бой с вами: Аль Пачино — экзорцист, Кологривый — звезда подпольных поединков

Очаровательная немецкая трагикомедия о конфликте поколений и о том, как за фасадом картинки идеальной семьи может скрываться ворох тайн и проблем. Премьера состоялась в феврале 2025 года на Берлинском кинофестивале. По сюжету школьница Мариэль обретает странную суперспособность не менее странным способом — во время конфликта с одноклассницей она получает пощечину и начинает слышать и видеть всё, что говорят и делают ее родители. Оказывается, мама не прочь пофлиртовать с коллегой, у отца — не всё гладко на работе.