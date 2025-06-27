Бой с вами: Аль Пачино — экзорцист, Кологривый — звезда подпольных поединков

Аль Пачино примерил образ изгоняющего дьявола в новом хорроре «Ритуал», Никита Кологривый — непобежденного бойца подпольных поединков в спортивной драме «Арлан. Решающий раунд». В российский прокат выходит еще одна громкая новинка ближайшего уикенда — перевыпуск культового аниме «Акира». «Известия» — о том, какие фильмы посмотреть в кино в выходные.
«Великая Лилиан Холл», 16+
Режиссер: Майкл Кристофер. В ролях: Джессика Лэнг, Кэти Бейтс, Лили Рэйб, Джесси Уильямс, Пирс Броснан, Майкл Эдвард Роуз, Синди Хоган, Кит А. Болден, Джонатан Хорн, Клейтон Лэнди.
Биографическая драма Майкла Кристофера о бродвейской легенде Лилиан Холл, которая за всю свою блистательную карьеру отыграла на знаменитой сцене несколько сотен пьес и не знала поражения. К новой роли в «Вишневом саде» ей приходится готовиться на фоне прогрессирующей деменции. История вдохновлена биографией родной тетки сценаристки Элизабет Селдес — театральной актрисы Мэриан Селдес, которая не оставила сцену, пока болезнь окончательно не сломила ее. Фильм собрал крепкий актерский состав: Джессика Лэнг, Кэти Бейтс, Лили Рэйб, Джесси Уильямс, Пирс Броснан и другие.
«Ритуал», 18+
Режиссер: Дэвид Миделл. В ролях: Аль Пачино, Дэн Стивенс, Эшли Грин, Эбигейл Коуэн, Патрик Фабиан, Патриша Хитон, Мария Камила Джиральдо, Медоу Уильямс, Энрико Натале, Ричи Монтгомери.
Хоррор с Аль Пачино, Дэном Стивенсом и Эшли Грин для поклонников «Изгоняющего дьявола». Двум священникам, один из которых переживает кризис веры, а второй борется с призраками прошлого, приходится забыть о разногласиях и объединиться, чтобы провести ритуал экзорцизма и спасти молодую девушку, одержимую злой силой.
«Что знает Мариэль», 18+
Режиссер: Фредерик Хамбалек. В ролях: Лаэни Гайзелер, Юлия Йенч, Феликс Крамер, Мехмет Атеши, Мориц фон Тройенфельс, Зисси Хефферер, Виктория Майер, Надя Саберски, Марион Миттерхаммер.
Очаровательная немецкая трагикомедия о конфликте поколений и о том, как за фасадом картинки идеальной семьи может скрываться ворох тайн и проблем. Премьера состоялась в феврале 2025 года на Берлинском кинофестивале. По сюжету школьница Мариэль обретает странную суперспособность не менее странным способом — во время конфликта с одноклассницей она получает пощечину и начинает слышать и видеть всё, что говорят и делают ее родители. Оказывается, мама не прочь пофлиртовать с коллегой, у отца — не всё гладко на работе.
«Арлан. Решающий раунд», 16+
Режиссер: Даулет Жумабаев. В ролях: Еркебулан Токтар, Никита Кологривый, Улан Кайраласов, Абильмансур Сериков, Куат Хамитов, Гульшат Тутова, Асан Мажит, Ирина Ахмухамедова, Алдабек Шалбаев, Арелана Амангельдиева.
Казахстанская спортивная драма с Никитой Кологривым и спортсменом ММА Еркебуланом Токтаром. По сюжету молодой боксер Арлан грезит об Олимпиаде, но вынужден отказаться от мечты, чтобы заработать деньги на лечение больного брата. Так он попадает в мир подпольных поединков, где ему предстоит встретиться с непобежденной звездой кулачных боев Никитой Адаем.
«Маленький шеф», 6+
Режиссеры: Илья Чижиков, Антон Чижиков. В ролях: Роман Курцын, Ольга Лерман, Мирон Проворов, Роман Мадянов, Елена Валюшкина, Полина Бах, Ирина Чериченко, Лянка Грыу, Анатолий Ронжин, Платон Воинов.
Авантюрная комедия братьев Чижиковых. Маленький Илья очень любит готовить, мечтает стать великим шеф-поваром, а пока пытается изобрести свой главный рецепт — крепкой семьи. Когда он узнает, что родители решают развестись, он придумывает план по примирению: купить кафе на колесах и поехать на Байкал, осуществив тем самым их давнюю мечту, от которой они отказались из-за его рождения.
«Акира», 18+
Режиссер: Кацухиро Отомо. В ролях: Мицуо Ивата, Нодзому Сасаки, Мами Кояма, Тэссе Гэнда, Хироси Отакэ, Коити Китамура, Митихиро Икэмидзу, Юрико Футидзаки, Масааки Окура, Таро Аракава.
Перевыпуск культового японского научно-фантастического блокбастера 1988 года в 4К. Проект не только изменил восприятие аниме западной аудиторией, но и оказал колоссальное влияние на мировую популярную культуру. Действие разворачивается в новом футуристичном городе Нео-Токио спустя 31 год после третьей мировой войны и ядерной бомбардировки столицы Японии. Там орудуют уличные банды, правительство проводит тайные эксперименты и жестко подавляет любые попытки мятежа. На этом фоне возникает культ сверхчеловека по имени Акира, приход которого, верят адепты, сможет решить все проблемы.
«Чингис-Хан», 16+
Режиссер: Кирилл Калашников. В ролях: Филипп Белов, Данила Абдуллаев, Дмитрий Тропкин.
Полнометражный исторический мультфильм, созданный с помощью искусственного интеллекта. Нейросети помогли воссоздать лица героев и грандиозные баталии. В центре повествования — история жизни Чингис-Хана, от юности до его становления как одного из самых известных завоевателей в истории. В основу легла одноименная поэма Виктора Слипенчука.