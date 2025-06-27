Сцена успеха: кто получил «Золотую маску» в Казани

Самая престижная театральная премия в России впервые за более чем 30-летнюю историю переехала в Казань. Ее в этот раз вручили в новом здании Театра имени Галиасгара Камала. Как заверил президент «Золотой маски» и председатель СТД РФ Владимир Машков, четыре региона готовы последовать примеру Казани и потратиться на проведение следующей церемонии. Лучшим спектаклем в драме признали «Чёрные доски» Владимирского областного драмтеатра. А сопредседатель СТД РФ, руководитель Большого и Мариинского театра Валерий Гергиев ввел в этом году новый приз «Маэстро», которым отметили спектакль «Мастер и Маргарита» Самарского театра оперы и балета имени Д. Д. Шостаковича. «Известия» узнали подробности и поздравили лауреатов.
Последний раз по-старому.
Решение перенести церемонию вручения XXXI «Золотой маски» из Москвы в регионы — программное. Оно, по замыслу руководства СТД, подчеркивает общенациональный характер этой престижной театральной премии. Но и, конечно, демонстрирует серьезность намерений сменить курс премии, которая всегда считалась рафинированной, а самый рафинированный театр, разумеется, в Москве. Если отказываться от этого статуса, то нужно идти вглубь страны, заодно открывая новые театральные территории.
В конкурсе на соискание премии участвуют постановки, премьеры которых состоялись с 1 августа 2023 года по 31 июля 2024 года. Таков формат премии: вручать не в конце сезона, а через год после его завершения. Всего поступило 734 заявки из 170 городов Российской Федерации. Прошли модерацию и были допущены к участию 567 заявок.
Фото: пресс-служба Золотой Маски.
В основной номинации «Лучший спектакль» в восьми направлениях (балет, опера, драма большая и малая форма, эксперимент, театр кукол, мюзикл, современный танец) на премию были номинированы 36 постановок. В частных номинациях на победу претендовали 93 кандидата.
Лучшие спектакли сезона 2023−2024 жюри выбирало по итогам фестиваля «Золотая маска», который проходил в Москве и других городах России. В фестивальной афише было представлено 44 спектакля.
В следующем году вручать будут иначе. В декабре 2024 года было утверждено новое положение о премии «Золотая маска», по которому лауреатом премии становится спектакль. Частные номинации, в которых отмечали за лучшую женскую роль, мужскую роль, режиссера, дирижера, постановщика, композитора, — исключены.
— Наш экспертный совет был последним, работающим по старому положению, мы выбирали номинантов за сезон 2023−2024, — поделился с «Известиями» главный редактор журнала «Сцена» Дмитрий Родионов. — По новому регламенту остались только «Лучшие спектакли», все остальные номинации упразднены. Но теперь если спектакль признан лучшим, то лауреатами будут считаться все его создатели и участники. И каждому вручат нагрудную «Маску».
Фото: пресс-служба Золотой Маски.
Лучшим спектаклем в восьми категориях называть будут не один, а сразу пять. Соответственно, увеличится и число номинантов. Их может быть 10 или 15. Всего «Золотая маска» со следующего года назовет 40 лучших спектаклей.
— Выбрать одного лучшего из лучших экспертам каждый раз сложно, нам все они кажутся победителями, раз мы их предпочли взять в число номинантов, а уже жюри делает свой выбор в пользу одного, и в этом есть какая-то неточность, — считает Родионов. — Театр — не завод по производству консервов, у каждого спектакля есть свои особенности, стилистические, концептуальные. Они совершенно разные, но при этом и тот, и другой талантливы. Почему мы вынуждены отсекать таланты? Почему Россия не может назвать пятерку лучших спектаклей в «Драме»? Когда мы обсуждали новое положение, я предлагал вообще семь или десять спектаклей награждать. Остановились на пяти.
Большой маневр.
Соискателей на «Маску» много. Причем, как говорят эксперты, в «Драме» провинциальные театры дадут фору большим столичным театрам. Есть в регионах и фантастические актеры. В число претендентов на последние частные «Маски» в основном вошли артисты из Якутии, Минусинска, Челябинска, Уфы, Улан-Удэ, Элисты, Ельца, Ижевска и других регионов.
Одна из задач фестиваля — выявить точки культуры на карте России, привлечь к ним внимание не только экспертов, но и критиков, говорят в СТД. А то если про театр не пишут и не снимают, он, вроде, и не существует.
Фото: пресс-служба Золотой Маски.
Поэтому «Золотая маска» теперь не делает ставку на громкие имена, а, напротив, борется с «громкостью». Среди номинантов на престижные награды немного титулованных и признанных корифеев столичных театров. В этом году даже в номинации «Опера» и «Балет» нет соискателей из Большого и Мариинки. Может, потому, что сопредседателем СТД РФ является руководитель этих театров Валерий Гергиев? Как не попали в номинации и премьерные постановки Театра Олега Табакова и «Современника», которыми руководит Владимир Машков.
— Здорово сократилось количество названий в балетных номинациях, раньше было больше. Теперь «Лучший балет» выбирают из четырех, а «Лучший современный танец» и вовсе из двух, — отмечает балетный критик Анна Ельцова. — На мой взгляд, фаворитом был «Рахманинов. Симфония длинною в жизнь» Олега Габышева, который он поставил в Башкирском театре оперы и балета. Он 20 лет был ведущим солистом у Бориса Эйфмана, и спектакль его получился как некий «Эйфман лайт». Но это очень высокий уровень. Олег сам выходит на сцену в партии Рахманинова. Спектакль очень лапидарный, огромный, на три акта, иллюстративный, мультижанровый. В балете появляется оперные номера в исполнении Аскара Абдразакова, который играет Шаляпина. Некий микст жанров. Но меня прельщает чистый жанр.
Это вторая постановка Олега Габышева после балета «Личности Миллигана», который он поставил на сцене Казанского театра оперы и балета. Но «Золотую маску» получил второй исполнитель партии Рахманинова Сергей Бикбулатов за «Лучшую мужскую роль». А победителем назвали спектакль «Сияющий камень» из якутского театра «Саха Опера Балет». В нем же танцует обладательница «Маски» за «Лучшую женскую роль» Мария Кузьмина. Вячеслав Самодуров получил приз как лучший хореограф, поставивший спектакль «598 тактов» в Санкт-Петербургском театре балета им. Леонида Якобсона.
Фото: РИА Новости/Максим БогодвидПремьер Башкирского государственного академического театра оперы и балета Сергей Бикбулатов, победивший в номинации «Лучшая мужская роль. Балет».
Худрук Театра имени Пушкина Евгений Писарев стал лучшим постановщиков в оперном театре. Его «Не только любовь» на сцене МАМТ назвали еще и лучшим спектаклем. Три «Маски» уедут в Уфу. У оперы «В ночь лунного затмения» лучший дирижёр Валерий Платонов, актриса — Любовь Туторина, и актер — Василий Ефимов.
Состязаться с постановками главных театров страны — сложно, практически невозможно. Если прежде каждый попавший шорт-лист «Золотой маски» мог гордиться, что его ставили рядом с небожителями, теперь у регионов выросли шансы быть отмеченными наградой. Есть мнение, что отсутствие признанных лидеров музыкальных театров в конкурсе объясняется утратой объективности экспертов в оценке творчества своих коллег. Экспертов обвиняют во вкусовщине и личным пристрастиям к героям. Эксперты защищаются: надо расширять кругозор и работать на перспективу, считают они.
Лучшим спектаклем в драме назвали постановку Владимирского академического областного драмтеатра «Чёрные доски». Его поставил золотомасочный режиссер Владимир Кузнецов. А спектакль Полины Агуреевой «Соборяне» собрал лучших артистов. «Золотыми масками» наградили народную артистку России Наталью Егорову (лучшая женская роль второго плана) и Марка Бурлая. К постановке режиссер привлекла еще и народного артиста СССР Юрия Башмета. Его оркестр полноценный участник спектакля.
Провинция, в путь.
Владимир Машков любит говорить, что развитие российской культуры невозможно без театра.
Фото: пресс-служба Золотой МаскиВладимир Машков.
— Россия — абсолютно театральная страна, у нас 660 государственных театров и в два раза больше частных, — рассказал «Известиям» Владимир Машков. — В прошлом году мы приезжали с Театром Олега Табакова в Казань. Нас пригласили в Театр Галиасгара Камала. На меня он произвел огромное впечатление. В наше непростое время построить новейший театр с такими инновационными сценами — дело непростое, затратное. И мне бы очень хотелось, чтобы вся театральная Россия посмотрела, как же развивается республика, которая славна своими коллективами, не раз получавшими «Золотую Маску».
Торжественный вечер предвосхитил уличный праздник с театральными представлениями для жителей и гостей города. А для экспертов была организована образовательная программа, лекции и мастер-классы.
Но вечером 26 июня мастера сцены и их поклонники собрались в Театре Галиасгара Камала. Его новое здание похоже на огромный айсберг у озера Кабан. Попадая внутрь, гости оказываются поражены: захватывает дух от объема красоты. Народные татарские орнаменты горят огнями. А на потолке словно застыли огромные льдины. Полное ощущение, что ты попал в храм искусства. Здесь играют спектакли на родном языке.
Фото: пресс-служба Золотой Маски.
— «Золотая маска» пережила большую трансформацию, — рассказал «Известиям» народный артист России Евгений Князев. — Я помню первую премию. Церемония проходила на сцене Малого театра. Наш Театр Вахтангова был первым лауреатом. Мы тогда не придали этому значения. Она тогда только начиналась.
Как говорит Евгений Князев, у премии были и взлеты, и падения. «Золотая маска», как любой фестиваль, зависит от художественных вкусов личностей, которые стоят во главе этого фестиваля.
— Важно, что «Маска» стала национальной премией и всероссийской гордостью для всех театров, — утверждает народный артист. — Даже Театр Вахтангова не облеплен наградами, что говорить о регионах, малых городах. Даже если у них на табличках написано «номинант “Золотой маски”» — это предмет для гордости. И я их понимаю.
Специальной премией жюри «За вклад в развитие оперного искусства» был отмечен народный артист России, худрук «Геликон-оперы» Дмитрий Бертман, поставивший «Мадам Батерфляй» Пуччини. Специальная Премия президента премии и Фестиваля «Золотая маска» Владимира Машкова «За мужество и преданность профессии» вручена коллективу Хабаровского музыкального театра. Здание его полностью сгорело 3 октября 2024 года. На беду коллектива откликнулась вся страна. Одни театры пригласили на гастроли, другие помогли с декорациями, инструментами, костюмами. По предложению сопредседателя СТД РФ Валерия Гергиева в «Золотой маске» появилась специальная премия «Маэстро». Ее вручили спектаклю Самарского академического театра оперы и балета имени Д. Д. Шостаковича «Мастер и Маргарита». Награду вручал главный режиссер НОВАТа Вячеслав Стародубцев.
Фото: пресс-служба Золотой маски.
Казань стала первым городом в новой истории «Золотой маски», в котором провели церемонию вручения наград. Но продолжит ли она свое путешествие в регионы, сложно прогнозировать. Как сказал Владимир Машков ему бы хотелось, чтобы «Золотая маска» побывала в тех регионах, где также бережно, как в Татарстане, относятся к театру. Но это непросто. Причин много: сложная логистика, необходимость привести большое количество участников фестиваля, расселить их. Но уже сейчас дирекция премии рассматривает предложения от четырех регионов, которые готовы взять на себя организацию «Золотой маски». Названия регионов пока держатся в секрете.