Сцена успеха: кто получил «Золотую маску» в Казани

— Выбрать одного лучшего из лучших экспертам каждый раз сложно, нам все они кажутся победителями, раз мы их предпочли взять в число номинантов, а уже жюри делает свой выбор в пользу одного, и в этом есть какая-то неточность, — считает Родионов. — Театр — не завод по производству консервов, у каждого спектакля есть свои особенности, стилистические, концептуальные. Они совершенно разные, но при этом и тот, и другой талантливы. Почему мы вынуждены отсекать таланты? Почему Россия не может назвать пятерку лучших спектаклей в «Драме»? Когда мы обсуждали новое положение, я предлагал вообще семь или десять спектаклей награждать. Остановились на пяти.