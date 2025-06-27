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В Самарской области 27 июня ожидается сильный дождь и грозы

Синоптики Приволжского УГМС рассказали о погоде в региона в пятницу.

Синоптики Приволжского УГМС рассказали о погоде в региона в пятницу.

27 июня в Самарской области будет облачная погода. Местами пройдут дожди, в некоторых районах возможен сильный дождь и грозы.

Ветер будет юго-восточным и северо-западным со скоростью 7−12 м/с. При грозах возможны порывы до 15−18 м/с. Температура воздуха днём составит от +16 до +21 градуса Цельсия.

В регионе объявлен жёлтый уровень опасности. МЧС просит соблюдать осторожность: держитесь подальше от деревьев, ЛЭП, рекламных щитов и непрочных конструкций.

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