В Самарской области 27 июня ожидается сильный дождь и грозы

Синоптики Приволжского УГМС рассказали о погоде в региона в пятницу.
27 июня в Самарской области будет облачная погода. Местами пройдут дожди, в некоторых районах возможен сильный дождь и грозы.
Ветер будет юго-восточным и северо-западным со скоростью 7−12 м/с. При грозах возможны порывы до 15−18 м/с. Температура воздуха днём составит от +16 до +21 градуса Цельсия.
В регионе объявлен жёлтый уровень опасности. МЧС просит соблюдать осторожность: держитесь подальше от деревьев, ЛЭП, рекламных щитов и непрочных конструкций.
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