Народный календарь. Почему не стоит давать в долг на Мануила Солнцестоя, 30 июня

В православии 30 июня принято чтить память мучеников Мануила, Савела и Исмаила. Считается, что они происходили из семьи знатного перса-язычника, в то время как их мать была христианкой. При римском императоре Юлиане троих братьев подвергли пыткам, а затем казнили.