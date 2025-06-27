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Народный календарь. Почему не стоит давать в долг на Мануила Солнцестоя, 30 июня

В православии 30 июня принято чтить память мучеников Мануила, Савела и Исмаила. Считается, что они происходили из семьи знатного перса-язычника, в то время как их мать была христианкой. При римском императоре Юлиане троих братьев подвергли пыткам, а затем казнили.

В православии 30 июня принято чтить память мучеников Мануила, Савела и Исмаила. Считается, что они происходили из семьи знатного перса-язычника, в то время как их мать была христианкой. При римском императоре Юлиане троих братьев подвергли пыткам, а затем казнили.

В народе эта дата получила название Мануил Солнцестой. Согласно поверьям, 30 июня солнце «затаивается», долго находясь в зените. Считалось, что в этот день нечисть может легко подобраться к человеку, выманить его из дома и погубить.

В эту дату запрещается давать в долг: вместе с деньгами можно вынести из дома и счастье. При этом самим взаймы брать можно. Считается, что это поможет улучшить финансовое положение и избежать бесполезных трат.

Приметы погоды:

Красный закат сулит ветра и непогоду.

Радуга ближе к вечеру — к хорошей погоде.

Дождевые черви выползли — будут осадки.

Если при закате заря золотистая, желтая или розовая (но не красная) — день будет теплым и ясным.

Именины отмечают: Никита, Пелагея, Климент, Дина, Иосиф, Исаакий, Кирилл.