День записывания случайных мыслей и День кофе: какие праздники отмечают в России и мире 27 июня

27 июня в России и мире отмечают большое количество праздников, связанных с разными сферами жизни общества. Так, в эту дату справляют День записывания случайных мыслей, День кофе и Международный день ананаса.
День записывания случайных мыслей.
День записывания случайных мыслей появился в честь ситуаций, когда в голове может возникнуть интересная мысль и ее записывают в блокнот, чтобы не потерять. 27 июня нужно фиксировать на бумаге все спонтанные и интересные мысли. Это может быть стихотворение, идея или просто описание эмоций.
День кофе.
С 2009 года 27 июня в Колумбии отмечается День кофе. Праздник учрежден в честь 80-й годовщины создания Национальной федерации производителей кофе с целью отдать дань уважения всем людям, которые работают в этой сфере. По телевидению в эту дату транслируются документальные фильмы об этом напитке, а также проводятся тематические мероприятия.
Международный день ананаса.
27 июня 2011 года программист Эндрю Ли решил принести на работу ананас и учредить Международный день «Принеси свой ананас на работу», не рассчитывая, что его кто-то будет отмечать. Однако спустя год в эту же дату его коллеги вспомнили о шуточном празднике и принесли на работу ананасы. С тех пор торжество постепенно становилось популярным, в 2015 году его переименовали в Международный день ананаса. 27 июня принято есть этот фрукт в свежем или консервированном виде, готовить блюда с ним, пить ананасовый сок и устраивать тематические вечеринки.