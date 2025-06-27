День записывания случайных мыслей и День кофе: какие праздники отмечают в России и мире 27 июня

27 июня 2011 года программист Эндрю Ли решил принести на работу ананас и учредить Международный день «Принеси свой ананас на работу», не рассчитывая, что его кто-то будет отмечать. Однако спустя год в эту же дату его коллеги вспомнили о шуточном празднике и принесли на работу ананасы. С тех пор торжество постепенно становилось популярным, в 2015 году его переименовали в Международный день ананаса. 27 июня принято есть этот фрукт в свежем или консервированном виде, готовить блюда с ним, пить ананасовый сок и устраивать тематические вечеринки.