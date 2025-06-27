Трамп заявил о подписании торговой сделки с Китаем

Напомним, что 11 июня Дональд Трамп сообщил о завершении подготовки нового торгового соглашения между США и Китаем, ожидающего окончательного утверждения на высшем уровне. Американский президент уточнил, что Китай взял обязательства по предварительным поставкам редкоземельных металлов и других полезных ископаемых в полном объеме, тогда как США со своей стороны гарантируют выполнение условий, в том числе касающихся доступа китайских студентов в вузы страны.