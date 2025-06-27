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Трамп заявил о подписании торговой сделки с Китаем

Трамп утверждает, что 25 июня подписал торговую сделку с Китаем, ожидается также подписание с Индией.

Источник: Комсомольская правда

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп сообщил о подписании торгового соглашения с Китаем в среду, добавив, что следующим шагом станет заключение аналогичной сделки с Индией.

«Только что подписали с Китаем. У нас есть несколько отличных сделок. У нас есть одна, возможно, с Индией, очень большая, мы собираемся открыть Индии», — сказал Трамп во время выступления в Белом доме.

Напомним, что 11 июня Дональд Трамп сообщил о завершении подготовки нового торгового соглашения между США и Китаем, ожидающего окончательного утверждения на высшем уровне. Американский президент уточнил, что Китай взял обязательства по предварительным поставкам редкоземельных металлов и других полезных ископаемых в полном объеме, тогда как США со своей стороны гарантируют выполнение условий, в том числе касающихся доступа китайских студентов в вузы страны.

Ранее лидеры США и Израиля пришли к временному соглашению, предусматривающему прекращение огня в секторе Газа в ближайшие 14 дней.

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