Реальная виртуальность: загадочный объект в воздухе и бассейны на Дворцовой

— Бассейны у нас сложные, состоят из трех частей. В одной части будет балет по щиколотку спускаться и танцевать там, чтобы были брызги. Другая часть отведена под водный театр: девочкам предстоит работать прямо на глубине. Мы много лет мечтали о воде в сцене, но реализовать это удалось только сейчас. Это технически очень сложная история, ведь там и электричество, и свет, и люди, — поделился с «Известиями» Максим Ахтямов, режиссер-постановщик концертной части праздника «Алые паруса».