Реальная виртуальность: загадочный объект в воздухе и бассейны на Дворцовой

Около Эрмитажа выросла инновационная сцена с бассейнами, а Невский проспект украсился флагами. Город — в предвкушении: уже завтра в Санкт-Петербурге состоится главный праздник выпускников — «Алые паруса». Прямо сейчас идут последние приготовления к грандиозному шоу. Чем организаторы поразят вчерашних школьников и зрителей трансляции на этот раз и как будет проходить торжество? «Известия» собрали всё самое важное.
Бассейны, фонтаны.
До начала мероприятия, на которое мечтают попасть все школьники, еще больше суток, но в Санкт-Петербурге уже чувствуется атмосфера праздника. Невский проспект украсили символикой «Алых парусов», сцена на Дворцовой площади то и дело преображается красочной видеографикой, которую тестируют технические специалисты, неизбежно привлекая внимание многочисленных туристов, а прохожие на набережных Невы могут увидеть (или услышать) репетиции театрализованных представлений.
Праздник обещает быть масштабным и изобилующим новаторскими решениями. Ранее мы уже рассказывали об инновационной сцене в виде огромных окон и загадочном 10-метровом кинетическом объекте — «жемчужине» реквизита концерта (и теперь о нем появились новые подробности, о чем читайте далее). Однако, как оказалось, у организаторов есть еще немало козырей.
Вот, например, один из них. Впервые прямо на сцене установлены бассейны и фонтаны, которые во время шоу будут «выстреливать» вверх многометровыми струями воды.
— Бассейны у нас сложные, состоят из трех частей. В одной части будет балет по щиколотку спускаться и танцевать там, чтобы были брызги. Другая часть отведена под водный театр: девочкам предстоит работать прямо на глубине. Мы много лет мечтали о воде в сцене, но реализовать это удалось только сейчас. Это технически очень сложная история, ведь там и электричество, и свет, и люди, — поделился с «Известиями» Максим Ахтямов, режиссер-постановщик концертной части праздника «Алые паруса».
Огранизаторы подчеркивают: в полной мере великолепие этого номера раскроется только в телетрансляции. И это важное новшество. Если раньше акцент на трансляцию делался только во время финальной — водно-пиротехнической — части «Алых парусов», а именно — в театрально-хореографических мизансценах, разыгрываемых на нескольких локациях у акватории Невы, то теперь и концерт на Дворцовой режиссируется с учетом уникальных возможностей съемки в реальном времени. Дополнительный стимул включить завтра в 22:00 Пятый канал!
Настоящая магия.
Ощущение настоящей магии обещают телезрителям и специалисты по видеографике. Напомним, что сцена «Алых парусов» изображает три огромных экрана, причем проем в правом из них — настоящий. Но и два других, заполненных мультимедийными поверхностями, будут вступать в виртуальный диалог с реальным миром..
— Мы хотели сделать ощущение, что эти экраны прозрачны. Для этого восстановили в 3D-пространстве арку Генштаба, смоделировали и воспроизвели освещение фасада здания, которое будет ровно в это время, и сделали так, что зрителю кажется, будто из арки вылетают полупрозрачные элементы, которые преломляют пространство. В телетрансляции это будет выглядеть как настоящая магия, которая происходит на Дворцовой, — рассказал Антон Сакара, креативный директор концертной части «Алых парусов».
«Известия» понаблюдали за программированием и тестированием видеографики сцены. И, действительно, нельзя не признать: визуальное решение впечатляет. Тем более во взаимодействии с главным элементом реквизита, о котором мы уже упоминали раньше, но теперь смогли оценить вживую: это огромная птица с размахом крыльев в десять метров. Она не только перемещается относительно сцены, но и сама оказывается подвижной.
— Это аниматроник, который парит над сценой. За счет сложного программирования будет создано ощущение, что объект живой. Он напоминает детскую игрушку, которая у многих из нас была, и мы хотели вдохнуть в нее жизнь, — объяснил «Известиям» Максим Ахтямов.
Все эти эффекты, разумеется, будут тесно интегрированы с музыкальными номерами. Список звезд, которые выйдут на Дворцовую в этом году, впечатляет не только актуальностью (каждый артист, пожалуй, на пике востребованности у молодежи), но и стилевым разнообразием. Это Надежда Кадышева, Зара, Bearwolf, Akmal', группы «5УТРА», The Hatters, Вадим Самойлов/Агата Кристи и «Иванушки International». А ведущими праздника выступят Митя Хрусталев и Дарья Блохина.
Симфония великого города.
Эпилогом концерта станет особый номер, посвященный блокаде Ленинграда: на сцену, где появится рояль, выйдут молодой, но уже очень востребованный пианист Никола Мельников и оркестр, которые исполнят фрагменты из Седьмой симфонии Шостаковича, после чего прозвучит жизнеутверждающая песня о прекрасном будущем. Идея простая, но очень важная: какие бы тяжелые испытания ни выпали на долю человека, надо побеждать и идти вперед. Вместе со своей страной.
Тема 80-летия Великой Победы будет подхвачена и водно-пиротехническим шоу, которое стартует сразу после окончания концерта. Мотив победы в театрализованных представлениях, которые будут разворачиваться вдоль акватории Невы во время прохода брига, трактуется широко — не только в связи с войной, но и, например, в контексте научных достижений.
И, конечно, куда же без фейерверка (он будет длиться более 23 минут!) и прохода брига «Россия»! Напомним, что в этом году у парусника новый маршрут. Корабль стартует у Сенатской площади, войдет в разведенный створ Дворцового моста, проследует вдоль Дворцовой набережной, совершит разворот на 360 градусов у Зимней канавки, затем продолжит движение в сторону Троицкого моста. Обратный путь будет пролегать от Троицкого к Дворцовому мосту вдоль Дворцовой набережной.
Как всегда, публику — и приглашенных выпускников, и зрителей трансляции — ждет множество сюрпризов и нововведений. Зато неизменным остается тайминг мероприятия. Официальный старт празднику будет дан в 28 июня в 22:00, хотя еще до этого собирающихся на Дворцовой выпускников будут развлекать участники молодежной программы (в этом году было подано более 800 заявок от желающих принять в ней участие!). Концерт продлится до 00:40 — и сразу передаст эстафету сказочной феерии на акватории Невы, которая завершится уже после 01:00 29 июня.