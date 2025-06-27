Календарь на 27 июня: церковные и светские праздники, памятные даты и дни рождения знаменитостей

На Руси на Елисея продолжали сажать позднюю гречиху. Этим занимались обычно в ясную и сухую погоду. Хотя сеяли гречиху в сухое поле, после посева нужен был дождь — чтобы семена проросли быстрей. Для этого люди заклинали крапиву, просили ее обжечь небеса, чтобы оттуда хлынул ливень. Но дождя ждали только на следующий день: ведь если зарядит на Елисея, это предвещает еще долгих семь недель сырой погоды. В этот день также принято было освящать новую одежду, чтобы она не принесла своему хозяину несчастий. На Руси с Елисеем Гречкосеем связывали множество суеверий и ограничений. Жители деревень в праздник старались не залеживаться в кровати и начинали работу почти сразу после пробуждения. Согласно поверьям, тот, кто будет лениться, навлечет на себя гнев пророка Елисея.