Власти Белгородской области рассказали, как пройдут выпускные вечера в школах региона

«Торжественные мероприятия и вручение аттестатов будут организованы на базе только тех школ, в том числе в приграничье, где форма обучения была очная, а также имеется необходимое количество мест в укрытиях. Мероприятия проводим в закрытых помещениях», — написал Гладков в своем телеграм-канале.