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Власти Белгородской области рассказали, как пройдут выпускные вечера в школах региона

Вручение аттестатов и торжественные мероприятия в очном формате пройдут ли в тех школах Белгородской области, в которых есть достаточное количество мест в убежищах.

Вручение аттестатов и торжественные мероприятия в очном формате пройдут ли в тех школах Белгородской области, в которых есть достаточное количество мест в убежищах. Об этом заявил губернатор региона Вячеслав Гладков.

«Торжественные мероприятия и вручение аттестатов будут организованы на базе только тех школ, в том числе в приграничье, где форма обучения была очная, а также имеется необходимое количество мест в укрытиях. Мероприятия проводим в закрытых помещениях», — написал Гладков в своем телеграм-канале.

Гладков добавил, что в Краснояружском, Борисовском, Волоконовском районах, а также в Шебекинском, Грайворонском и Валуйском округах мероприятия должны завершиться до 21:00. В остальных муниципалитетах решение о формате и времени проведения выпускных мероприятий примут местные власти.

Выпускные вечера на территории региона пройдут 28 июня.

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