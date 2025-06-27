Память о кинорежиссере Алексее Балабанове хотят увековечить: подробности

Вице-губернатор Санкт-Петербурга Борис Пиотровский заявил, что городские власти рассматривают варианты увековечения памяти кинорежиссера Алексея Балабанова.
«Память Алексея Балабанова, безусловно, требует увековечения. Мы будем работать над этим вопросом, будем стараться тем или иным образом реализовать его», — пояснил Пиотровский.
Напомним, что Алексей Балабанов — один из создателей кинокомпании «СТВ» и член Европейской киноакадемии. Мировую известность ему принесли работы «Брат», «Жмурки», «Груз 200» и «Мне не больно». Мастер кинематографа скончался в возрасте 54 лет в санатории «Дюны» в городе Сестрорецке (Курортный район Санкт-Петербурга) из-за острой сердечной недостаточности.
Ранее KP.RU писал, что в Куединском округе Пермского края хотят начать увековечивать память значимых событий и выдающихся людей.