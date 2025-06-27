Память о кинорежиссере Алексее Балабанове хотят увековечить: подробности

Напомним, что Алексей Балабанов — один из создателей кинокомпании «СТВ» и член Европейской киноакадемии. Мировую известность ему принесли работы «Брат», «Жмурки», «Груз 200» и «Мне не больно». Мастер кинематографа скончался в возрасте 54 лет в санатории «Дюны» в городе Сестрорецке (Курортный район Санкт-Петербурга) из-за острой сердечной недостаточности.