Власти Петербурга хотят увековечить память режиссера Балабанова

Предложение вице-губернатору поступило от петербуржца в ходе прямой линии.
Власти Санкт-Петербурга рассматривают возможность увековечить память свердловского режиссера Алексея Балабанова. Об этом сообщил вице-губернатор города Борис Пиотровский.
«Память Алексея Балабанова, безусловно, требует увековечения. Но топонимика — штука непростая. У нас есть закон, который требует, чтобы для того, чтобы дать какое-то имя, нужно чтобы прошло двадцать лет (с момента смерти выдающейся личности, чье имя предполагается присвоить объекту городской среды прим. URA.RU)», — заявил Пиотровский. Его слова передают РИА Новости.
Российский режиссер, сценарист и продюсер Алексей Балабанов родился в 1959 году в Свердловске, ныне Екатеринбурге. Его имя стало широко известно благодаря таким фильмам, как «Жмурки», «Мне не больно», «Груз 200», а также благодаря культовой дилогии «Брат». Балабанов скончался в 2013 году в возрасте 54 лет вследствие острой сердечной недостаточности.