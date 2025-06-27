Власти Петербурга хотят увековечить память режиссера Балабанова

«Память Алексея Балабанова, безусловно, требует увековечения. Но топонимика — штука непростая. У нас есть закон, который требует, чтобы для того, чтобы дать какое-то имя, нужно чтобы прошло двадцать лет (с момента смерти выдающейся личности, чье имя предполагается присвоить объекту городской среды прим. URA.RU)», — заявил Пиотровский. Его слова передают РИА Новости.