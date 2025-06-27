С 1 июля появятся новые социальные выплаты. Кому они положены и сколько составят

В Социальном фонде России сообщили, что на 2,4 миллиона человек выросло число получателей надбавки по уходу среди пенсионеров старше 80 лет. Это связано с новыми правилами, которые действуют с начала 2025 года. Теперь для большинства россиян выплата оформляется автоматически, тогда как ранее для этого нужно было писать заявление.