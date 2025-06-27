Популяция лисиц в Москве достигла рекордного уровня

Лисицы, являющиеся представителями семейства псовых, адаптировались к жизни в городской среде, и теперь москвичи нередко встречают их во дворах и на окраинах жилых районов. Специалист отметил, что животные научились находить пищу и укрытия в условиях мегаполиса. В связи с этим москвичей призвали не подкармливать диких животных.