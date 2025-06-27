Ричмонд
+25°
сильная гроза
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Популяция лисиц в Москве достигла рекордного уровня

В Москве зафиксировали значительное увеличение популяции рыжих лисиц, из-за чего они всё чаще выходят к жилым кварталам. Как сообщил начальник управления охраны и мониторинга объектов животного мира столичного департамента природопользования и охраны окружающей среды Сергей Бурмистров, молодые лисята активно осваивают городские территории, что свидетельствует о пике их численности.

Источник: Life.ru

Лисицы, являющиеся представителями семейства псовых, адаптировались к жизни в городской среде, и теперь москвичи нередко встречают их во дворах и на окраинах жилых районов. Специалист отметил, что животные научились находить пищу и укрытия в условиях мегаполиса. В связи с этим москвичей призвали не подкармливать диких животных.

«Найдя источник пищи, лисица вернется к этому месту, что может привести к утрате охотничьих навыков. Если хищники отвыкнут самостоятельно добывать корм, они не смогут выжить в дикой природе», — сказал Бурмистров в интервью Агентству городских новостей «Москва».

Горожанам также напомнили о необходимости соблюдать меры безопасности при встрече с лисами. Важно наблюдать за животными только с безопасного расстояния и не пытаться взять их на руки.

Ранее Life.ru писал, что в Госдуме предложили обратиться к мировой практике в вопросе установки ограждений «антилось». Это стало актуальной проблемой на фоне роста числа ДТП с участием диких животных.