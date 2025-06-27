На Украине заметили в Черном море смертельно ядовитое животное

Отмечается, что естественной средой обитания этого хищника является Индо-Тихоокеанский регион. Тем не менее, через Суэцкий канал он проник в Средиземное море, а затем — и в Черное. Для человека рыба представляет опасность из-за наличия тетродотоксина — сильного нервно-паралитического яда.