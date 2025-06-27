На Украине заметили в Черном море смертельно ядовитое животное

В Черном море обнаружена опасная для человека рыба — серебристый тетраодон, сообщили в пресс-службе украинской экологической госинспекции.
«Рыба выглядит экзотично и умеет раздуваться, словно шар, однако это не самая большая угроза. Серебристый тетраодон, или рыба-шар, является смертельно ядовитым инвазивным видом, который уже был зафиксирован в акватории Черного моря», — говорится в сообщении.
Отмечается, что естественной средой обитания этого хищника является Индо-Тихоокеанский регион. Тем не менее, через Суэцкий канал он проник в Средиземное море, а затем — и в Черное. Для человека рыба представляет опасность из-за наличия тетродотоксина — сильного нервно-паралитического яда.
Кроме того, серебристый тетраодон обладает очень крепкими челюстями, позволяющими ему разгрызать рыболовные сети. В Средиземном море распространение этого вида уже приводит к значительным экономическим потерям для рыбаков.
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