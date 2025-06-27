Словакия заблокировала 18-й пакет санкций против России на саммите ЕС

По данным издания, Фицо провел переговоры с главой Еврокомиссии (ЕК) Урсулой фон дер Ляйен перед началом саммита, однако они не привели к соглашению, и вопрос об утверждении 18-го пакета был снят с повестки дня. Отмечается, что Венгрия также выступала против этого пакета санкций.
Index сообщает, что обе страны увязали принятие новых санкций с отменой предложений ЕК о запрете на импорт нефти и газа из РФ к началу 2028 года.
25 июня госсекретарь Белого дома Марко Рубио заявил, что США пока не поддерживают призывы усилить санкции против России, чтобы не потерять «окно» для мирных переговоров.
Однако Министерство финансов США сообщило, что Вашингтон внес в санкционные списки по России еще четыре физических, три юридических лица и один сухогруз. Тем не менее глава финансового ведомства США Скотт Бессент допустил возможное смягчение санкций против России. К таким мерам Вашингтон может прибегнуть в рамках достижения мира на Украине.