Ричмонд
+25°
сильная гроза
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Владелец парка «Тайган» Зубков начал самостоятельно ходить после операции

Уточняется, что Зубков чувствует себя хорошо.

Источник: Аргументы и факты

Владелец крымского сафари-парка «Тайган» Олег Зубков, пострадавший в результате нападения льва, начал самостоятельно ходить по палате.

Об этом сообщили в пресс-службе учреждения.

Уточняется, что Зубков чувствует себя хорошо, составил список благодарностей, обращение к подписчикам и передал указания по управлению парком.

По информации пресс-службы, восстановление проходит быстро. Состояние Зубкова оценивается как стабильное, настроение у него позитивное. Он сохраняет оптимизм, несмотря на последствия травмы. После хирургического вмешательства, связанного с укусом в область шеи, речь временно отсутствует, однако, по словам врачей, восстановление продолжается, и утрата голоса носит временный характер.

Ранее стало известно, что льва, который напал на директора крымского сафари-парка «Тайган» Олега Зубкова, не планируют усыплять.