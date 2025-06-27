Владелец парка «Тайган» Зубков начал самостоятельно ходить после операции

По информации пресс-службы, восстановление проходит быстро. Состояние Зубкова оценивается как стабильное, настроение у него позитивное. Он сохраняет оптимизм, несмотря на последствия травмы. После хирургического вмешательства, связанного с укусом в область шеи, речь временно отсутствует, однако, по словам врачей, восстановление продолжается, и утрата голоса носит временный характер.