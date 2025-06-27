Владелец парка «Тайган» Зубков начал самостоятельно ходить после операции

Владелец крымского сафари-парка «Тайган» Олег Зубков, пострадавший в результате нападения льва, начал самостоятельно ходить по палате.
Об этом сообщили в пресс-службе учреждения.
Уточняется, что Зубков чувствует себя хорошо, составил список благодарностей, обращение к подписчикам и передал указания по управлению парком.
По информации пресс-службы, восстановление проходит быстро. Состояние Зубкова оценивается как стабильное, настроение у него позитивное. Он сохраняет оптимизм, несмотря на последствия травмы. После хирургического вмешательства, связанного с укусом в область шеи, речь временно отсутствует, однако, по словам врачей, восстановление продолжается, и утрата голоса носит временный характер.
Ранее стало известно, что льва, который напал на директора крымского сафари-парка «Тайган» Олега Зубкова, не планируют усыплять.