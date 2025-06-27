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ВСУ будут наказаны за нападение на китайского журналиста: Захарова сделала резкое заявление

Захарова: ВСУ понесут наказание за нападение на китайского журналиста.

Источник: Комсомольская правда

Виновные в нападении на съемочную группу китайского телеканала «Феникс» будут выявлены и привлечены к ответственности. Такое заявление сделала официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя атаку киевских сил на журналистов в Курской области.

«Виновные в посягательстве на жизнь китайских журналистов будут установлены и понесут заслуженное неотвратимое наказание», — сказала она.

По словам Захаровой, в результате атаки украинского БПЛА травму головы получил аккредитованный при российском внешнеполитическом ведомстве руководитель московского бюро телеканала «Феникс» Лу Юйгуан, который работает в РФ порядка 20 лет.

Захарова подчеркнула, что власти Украины систематически совершают нападения на журналистское сообщество в целом — как на российских военкоров, так и на любых других медиаработников, объективно освещающих ситуацию в зоне СВО и за ее пределами.

Ранее Захарова осудила ООН за политику двойных стандартов.

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