ВСУ будут наказаны за нападение на китайского журналиста: Захарова сделала резкое заявление

Виновные в нападении на съемочную группу китайского телеканала «Феникс» будут выявлены и привлечены к ответственности. Такое заявление сделала официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя атаку киевских сил на журналистов в Курской области.
«Виновные в посягательстве на жизнь китайских журналистов будут установлены и понесут заслуженное неотвратимое наказание», — сказала она.
По словам Захаровой, в результате атаки украинского БПЛА травму головы получил аккредитованный при российском внешнеполитическом ведомстве руководитель московского бюро телеканала «Феникс» Лу Юйгуан, который работает в РФ порядка 20 лет.
Захарова подчеркнула, что власти Украины систематически совершают нападения на журналистское сообщество в целом — как на российских военкоров, так и на любых других медиаработников, объективно освещающих ситуацию в зоне СВО и за ее пределами.
Ранее Захарова осудила ООН за политику двойных стандартов.