Куда сходить в Самаре 28 и 29 июня: подборка мероприятий на выходные

Выходные в Самаре обещают быть насыщенными и яркими! «МК в Самаре» подготовил для вас подробную афишу с самыми интересными событиями 28 и 29 июня — от фестиваля в Струковском саду и творческих встреч до балета, лекций и кино под открытым небом. Найдите занятие по душе — и проведите уикенд с пользой и удовольствием!