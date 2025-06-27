Куда сходить в Самаре 28 и 29 июня: подборка мероприятий на выходные

Выходные в Самаре обещают быть насыщенными и яркими! «МК в Самаре» подготовил для вас подробную афишу с самыми интересными событиями 28 и 29 июня — от фестиваля в Струковском саду и творческих встреч до балета, лекций и кино под открытым небом. Найдите занятие по душе — и проведите уикенд с пользой и удовольствием!
День молодежи в Струковском саду.
Когда: 28 июня, 14:00. Где: ул. Куйбышева, 147А.
Фестиваль «Знай, люби, гордись, приумножай» (0+) объединит интеллектуальные игры, мастер-классы, экскурсии и встречи с молодыми врачами, учеными и предпринимателями. Одним из главных событий станут гонки дронов, а также мастер-классы по пилотированию и выставка летательных аппаратов. В отдельной зоне будет арт-терапия и психологические интерактивы с экспресс-консультациями и занятиями по развитию эмоционального интеллекта.
Вход — свободный. Предварительно нужно получить электронный билет.
Творческая встреча и перформативная читка в музее-галерее «Заварка».
Когда: 28 июня, 16:00. Где: ул. Самарская, 207а.
На мероприятии пройдет встреча лектория «Феномены кино» (12+) о цензуре и внутренних конфликтах в советском кино 1960-х. Киноведы Наталья Рябчикова и Станислав Дединский разберут примеры давления на фильмы того времени. Вторая часть — перформативная читка (12+) по материалам к фильму «Июльский дождь», после которой пройдёт обсуждение с авторами сборника о картине.
Вход — свободный. Необходима предварительная регистрация.
Экскурсия и детские мероприятия в Музее Эльдара Рязанова.
Когда: 28 июня, 11:00. Где: ул. Фрунзе, 120 (сквер музея).
Музей проведет экскурсию по выставке «Будь готов!» (12+) и мастер-класс «Сделай сам» (6+). Участникам расскажут о пионерах 1930−40-х годов, их ценностях, детском кино и литературе военного времени. Затем на мастер-классе можно будет сделать бумажные игрушки по мотивам рубрики «Самоделки от Мурзилки».
Вход — свободный. Необходима предварительная регистрация.
Презентация книги Оксаны Тимофеевой «История животных» в книжном магазине «Зеленая дама».
Когда: 28 июня, 19:00. Где: ул. Некрасовская, 63.
В субботу состоится первая масштабная встреча лектория, где философ Оксана Тимофеева представит свою книгу «История животных» (16+). Она рассуждает о роли животного в философии и границах человеческого. После — дискуссия и автограф-сессия.
Вход — свободный.
«Беларуский стендап» (18+) в баре «Рюмочка».
Когда: 28 июня, 18:00. Где: ул. Ленинградская, 29.
Комики из белорусских ТВ и YouTube проектов выступят с полуторачасовой программой стендапа. Это шоу юмора и шуток для любителей комедии.
Вход — по билетам.
Лекция «Ранний авангард и московские коллекции новой западной живописи начала XX века» (16+) в Третьяковке.
Когда: 28 июня, 17:00. Где: ул. Ново-садовая, 149.
Лекция Галине Серовой, искусствоведа из Третьяковской галереи, посвящена истории московских художественных объединений начала XX века — «Бубнового валета» и «Ослиного хвоста». Рассказ будет о влиянии этих групп на русский авангард, их интересе к примитиву, городскому фольклору и новым европейским течениям, а также о развитии неопримитивизма, кубизма, футуризма и лучизма в русском искусстве.
Вход — по билетам.
Книжный фестиваль «По краям» (16+) в Музее Модерна.
Когда: 28−29 июня. Где: ул. Фрунзе, 159.
Фестиваль организован издательством Ad Marginem. Гостей ждут книжная ярмарка, маркет местных брендов, лекции, мастер-классы и встречи с переводчиками, редакторами, писателями и философами. В программе — презентации книг о Волге и антропологии, паблик-токи о перформансе, лекции об импрессионизме, эстетике и кураторстве. Спикеры — философ Александр Иванов, норвежский писатель Гейр Поллен, куратор Третьяковки в Самаре Галина Зыбанова и местные художники.
Вход — свободный. Расписание мероприятий в телеграм-канале проекта.
Спектакль «Крылья. Время любить» (12+) в Самарском театре оперы и балета.
Когда: 28−29 июня. Где: пл. Куйбышева.
Балет поставлен на музыку Михаила Крылова и создан по мотивам произведения Вячеслава Заренкова «Орлы и Люди». В основе постановки — история о любви, верности и духовном преображении. На сцене разворачиваются судьбы двух пар — людей и птиц, действия происходят в мире до появления любви.
Вход — по билетам.
Показы в кинотеатре под открытым небом «Филин».
Когда: 28−29 июня. Где: 4-ая очередь набережной.
На этой неделе на набережной у «Ладьи» продолжает работу бесплатный кинотеатр под открытым небом «Филин».
28 июня (суббота):
17:00 — 17:30 — «Давай поговорим» (2023 г., документальный, 12+), из фондов кинофестиваля «Соль земли»;17:40 — 18:50 — Киноальманах самарского кино «Сделано здесь» — подборка короткометражных фильмов молодых режиссёров (12+);19:00 — 20:20 — «Частное пионерское» (2013 г., 6+);20:30 — 22:25 — «Последний богатырь» (2017 г., 12+).
29 июня (воскресенье) — Детский день:
17:00 — 17:30 — Мультфильмы: «Сказка про лень» (1976 г., 0+), «В синем море, в белой пене…» (1984 г., 0+), «Ух ты, говорящая рыба!» (1983 г., 6+);17:40 — 19:05 — «Отроки во Вселенной» (1974 г., 0+);19:15 — 21:05 — «Маленький принц» (2015 г., 6+);21:15 — 22:45 — «Вне зоны доступа» (2020 г., 6+).
Вход — свободный.
«Бал кукол» (0+) в выставочном комплексе «Экспо-Волга».
Когда: 28−29 июня. Где: ул. Мичурина, 23А.
Более 250 художников из разных регионов представят эксклюзивные работы — от миниатюр до крупных скульптур. Куклы изображают исторических и сказочных персонажей, героев кино и животных. Все экспонаты выполнены вручную и существуют в единственном экземпляре. В программе — встречи с авторами, мастер-классы и возможность приобрести куклы. Проект носит благотворительный характер — часть выручки пойдёт в фонд «Линия жизни».
Вход — по билетам.
Кураторская экскурсия по выставке «Им предстоял долгий путь» (18+) в «ЗИМ Галерея».
Когда: 29 июня, 16:00. Где: ул. Ново-Садовая, 106, корпус 155.
В экспозиции собраны работы 17 самарских художников разных поколений, объединенные мотивом пути и встречи, где реальное и сновиденческое переплетаются. Арт-критик Сергей Баландин расскажет о представленных в экспозиции работах и их авторах, о творческом пути художников и роли локального современного искусства.
Вход — свободный.
Концертная программа «Хранитель Церкви Русской» (0+) в Софийском соборе.
Когда: 29 июня, 13:00. Где: ул. Соколова, 1А.
Программа приурочена к 100-летию со дня представления патриарха Тихона. В программе выступят сводный хор духовной семинарии, мужской хор «София», струнная группа Тольяттинской филармонии и артисты Самарской филармонии. Также в этот день в город привезут ковчег с мощами святителя.
Вход — свободный.
Гала-концерт (12+) в честь завершения сезона в Самарской филармонии.
Когда: 29 июня, 19:00. Где: ул. Фрунзе, 141.
На концерте прозвучат увертюры, арии и дуэты из опер зарубежных композиторов, сарсуэлы и неаполитанские песни. В программе — произведения Россини, Доницетти, Гуно, Бизе и других. Выступят лауреат международных конкурсов Екатерина Лёхина и солист европейских театров Алексей Курсанов. Аккомпанировать исполнителям будет симфонический оркестр Самарской филармонии под управлением Дениса Власенко.
Вход — по билетам.
Пленэр «Высокое искусство» (16+) на крыше Фабрики-кухни.
Когда: 29 июня, 15:00. Где: Третьяковка, ул. Ново-садовая, 149.
Участников ждёт небольшая лекция, после которой они смогут поработать в графическом, пластичном и выразительном стилях, вдохновляясь окружающими архитектурными элементами. Это отличная возможность посмотреть на город под новым углом и раскрыть свои творческие способности.
Вход — по билетам.
Подписывайтесь на телеграм-канал «МК в Самаре». Там оперативно публикуются самые интересные новости Самары и губернии. Также мы создали свой канал в Дзене для тех, кому удобнее читать обо всем именно там.